Los mejores momentos del Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York | Fotos

El Desfile de Acción de Gracias 2025 llenó Nueva York de globos gigantes, carrozas, música y miles de asistentes

Pac-Man regresó al desfile con un globo gigante y vibrante, celebrando la vigencia del icónico personaje de videojuegos entre generaciones de asistentes.

El Macy’s Thanksgiving Day Parade volvió a transformar las calles de Nueva York este jueves 27 de noviembre de 2025. Globos gigantes, carrozas temáticas, personajes icónicos, artistas internacionales y miles de asistentes marcaron una celebración que, una vez más, combinó tradición, espectáculo y cultura pop. Esta edición también dejó la expectativa alta para el próximo año, cuando se celebrará el 100º aniversario del desfile.

A continuación, un recorrido visual por los momentos más destacados de esta jornada festiva.

Globos gigantes que dominaron el cielo de Manhattan

El Derpy Tiger, inspirado en KPop Demon Hunters, sobrevoló Manhattan en su debut en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025, convirtiéndose en uno de los globos más llamativos del desfile. EFE

Uno de los mayores atractivos volvió a ser el lineup de globos de helio. Bluey, Pikachu & Eevee, Snoopy Beagle Scout, Monkey D. Luffy, Minnie Mouse, Spiderman, Marshall y Goku avanzaron entre rascacielos y aplausos del público, cada uno con diseños actualizados o vinculados a nuevos estrenos cinematográficos y aniversarios.

Stuart, el famoso Minion, avanzó por Central Park West con su diseño actualizado y acompañado de un equipo de manejadores vestidos de amarillo durante el desfile de este año. EFE

El debut del año fue el del Derpy Tiger, inspirado en KPop Demon Hunters, que añadió color y un toque musical al desfile. También llamó la atención el rediseño del globo de Stuart (Minions), intervenido por el artista Verdy, mostrando a varios minions pintando el famoso overol del personaje.

Mario Bros desfiló por las calles de Nueva York como uno de los personajes más aclamados, saludando al público en su clásica pose de salto. EFE

Personajes clásicos que volvieron a brillar

Varios personajes regresaron al desfile con versiones renovadas:

Dora, la Exploradora lo hizo con su carroza “La Selva Fantástica”, acompañada este año por la cantante Luisa Sonza.

Bob Esponja y Gary volvieron como parte de la campaña para promover la cuarta película de la serie, que llegará en Navidad.

Shrek, uno de los favoritos de las últimas décadas, reapareció con una carroza de cebolla junto a Burro, Fiona, Gingy, Pinocho y los trillizos, anticipando el estreno de “Shrek 5” en 2027.

Dora, la Exploradora, desfiló nuevamente con su característico globo gigante, acompañada por su mochila y miles de espectadores que la recibieron con entusiasmo. EFE

Música y presentaciones en vivo

El desfile 2025 incluyó una fuerte presencia del Hip-Hop y R&B, con actuaciones de Ciara, Shaggy, Lil Jon y Busta Rhymes, quienes animaron a los asistentes desde diferentes carrozas musicales.

También se presentaron EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del esperado proyecto Huntr/X de KPop Demon Hunters, ganándose la ovación del público más joven.

Shrek recorrió las calles de Nueva York en su carroza con forma de cebolla, celebrando el regreso de la franquicia y anticipando el estreno de Shrek 5 en 2027. Efe

El cierre tradicional: Santa Claus llega a Nueva York

Como cada año desde 1924, Santa Claus cerró el desfiles entre aplausos, antes precedido por la presentación de las emblemáticas Rockettes, que actuaron frente a la tienda de Macy’s en Herald Square. Con su aparición, Nueva York dio oficialmente inicio a la temporada navideña.

Santa Claus cerró el Desfile de Acción de Gracias 2025 a bordo de su tradicional trineo. EFE

Con globos más grandes, colaboraciones artísticas y un repertorio musical más diverso, el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 cumplió con las expectativas y dejó listo el terreno para su histórica edición número 100, que se celebrará en 2026 y que promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha.

