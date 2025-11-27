Los mejores momentos del Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York | Fotos
El Desfile de Acción de Gracias 2025 llenó Nueva York de globos gigantes, carrozas, música y miles de asistentes
El Macy’s Thanksgiving Day Parade volvió a transformar las calles de Nueva York este jueves 27 de noviembre de 2025. Globos gigantes, carrozas temáticas, personajes icónicos, artistas internacionales y miles de asistentes marcaron una celebración que, una vez más, combinó tradición, espectáculo y cultura pop. Esta edición también dejó la expectativa alta para el próximo año, cuando se celebrará el 100º aniversario del desfile.
A continuación, un recorrido visual por los momentos más destacados de esta jornada festiva.
Globos gigantes que dominaron el cielo de Manhattan
Uno de los mayores atractivos volvió a ser el lineup de globos de helio. Bluey, Pikachu & Eevee, Snoopy Beagle Scout, Monkey D. Luffy, Minnie Mouse, Spiderman, Marshall y Goku avanzaron entre rascacielos y aplausos del público, cada uno con diseños actualizados o vinculados a nuevos estrenos cinematográficos y aniversarios.
El debut del año fue el del Derpy Tiger, inspirado en KPop Demon Hunters, que añadió color y un toque musical al desfile. También llamó la atención el rediseño del globo de Stuart (Minions), intervenido por el artista Verdy, mostrando a varios minions pintando el famoso overol del personaje.
Personajes clásicos que volvieron a brillar
Varios personajes regresaron al desfile con versiones renovadas:
- Dora, la Exploradora lo hizo con su carroza “La Selva Fantástica”, acompañada este año por la cantante Luisa Sonza.
- Bob Esponja y Gary volvieron como parte de la campaña para promover la cuarta película de la serie, que llegará en Navidad.
- Shrek, uno de los favoritos de las últimas décadas, reapareció con una carroza de cebolla junto a Burro, Fiona, Gingy, Pinocho y los trillizos, anticipando el estreno de “Shrek 5” en 2027.
Música y presentaciones en vivo
El desfile 2025 incluyó una fuerte presencia del Hip-Hop y R&B, con actuaciones de Ciara, Shaggy, Lil Jon y Busta Rhymes, quienes animaron a los asistentes desde diferentes carrozas musicales.
También se presentaron EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del esperado proyecto Huntr/X de KPop Demon Hunters, ganándose la ovación del público más joven.
El cierre tradicional: Santa Claus llega a Nueva York
Como cada año desde 1924, Santa Claus cerró el desfiles entre aplausos, antes precedido por la presentación de las emblemáticas Rockettes, que actuaron frente a la tienda de Macy’s en Herald Square. Con su aparición, Nueva York dio oficialmente inicio a la temporada navideña.
Con globos más grandes, colaboraciones artísticas y un repertorio musical más diverso, el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2025 cumplió con las expectativas y dejó listo el terreno para su histórica edición número 100, que se celebrará en 2026 y que promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha.
