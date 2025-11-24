Programación confirmada de las Fiestas de Quito 2025: fechas y horarios

Agenda oficial de las Fiestas de Quito 2025: eventos que sí se realizarán en la capital

Desfiles, ferias y varios eventos están programados para estas Fiestas de Quito.

Las celebraciones por los 491 años de fundación de Quito continúan adelante. Aunque 52 actividades quedaron suspendidas debido a complicaciones con el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), el Municipio confirmó que una parte importante de la agenda festiva sigue en pie.

Los eventos que sí se realizarán se desarrollarán entre la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre de 2025, con propuestas culturales, musicales y tradicionales para todos los quiteños.

La programación oficial de las Fiestas de Quito 2025 se retomará el miércoles 26 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 6 de diciembre, manteniendo actividades emblemáticas a pesar del ajuste forzoso del calendario.

Agenda de actividades confirmadas en las Fiestas de Quito 2025

A continuación, el listado de eventos que continúan vigente en la ciudad:

Miércoles 26 de noviembre

Desfile de los Mercados

Recorrido desde el Parque Benito Juárez hasta la Plaza San Francisco.

Hora: 08:00

Jueves 27 de noviembre

Pregón de Fiestas en el Centro Histórico

Hora: 16:00

Elección de la Reina de San Francisco de Quito

Teatro Bolívar

Hora: 20:00

Homenaje a Paulina Tamayo (evento pagado)

Teatro Sucre

Hora: 19:00

Viernes 28 de noviembre

Quitofest 2025 – Día 1

Parque Bicentenario

Hora: 14:00

Sábado 29 de noviembre

Quitofest 2025 – Día 2

Parque Bicentenario

Hora: 14:00

Domingo 30 de noviembre

Quitofest 2025 – Día 3

Parque Bicentenario

Hora: 14:00

Mascarada nocturna

Avenida Amazonas

Hora: 17:00

Martes 2 de diciembre

Festival del Pasacalle

Coliseo Rumiñahui

Hora: 19:00

Viernes 5 de diciembre

Serenata Quiteña

Centro Histórico

Hora: 19:00

Sábado 6 de diciembre

Sesión Solemne por los 491 años de fundación de Quito

Hora: 15:00

Quito mantiene viva su tradición festiva

Pese a la suspensión de más de medio centenar de eventos, la ciudad continúa su agenda con actividades tradicionales y espectáculos que revitalizan el espíritu de las fiestas. El Quitofest, el pregón, la mascarada y la Serenata Quiteña son parte de los encuentros que atraerán a miles de asistentes.

