Persecución termina con la detención de dos miembros de Los Lobos en Quito

Los implicados tenían arma de fuego, una subametralladora y un teléfono celular

La Policía relaciona a los detenidos con el grupo delictivo Los Lobos.

Una persecución policial el 28 de noviembre de 2025 terminó con la detención de dos presuntos miembros de la estructura criminal “Los Lobos”, una organización vinculada a robos y al uso de autos sustraídos para actividades ilícitas en la provincia de Pichincha.

El operativo, denominado “Cruzada por la Seguridad SZIP 46”, comenzó en Sangolquí, cuando el ECU 911 alertó sobre el robo de una camioneta.

Al llegar al sitio, los agentes hablaron con los afectados, quienes les dijeron que dentro del vehículo sustraído había un teléfono celular. Ese dato permitió activar las herramientas de rastreo tecnológico para seguir el rastro de los sospechosos.

Con la ubicación aproximada, el personal policial localizó minutos después a los dos hombres y al auto robado. Los implicados, al notar la presencia de los agentes, intentaron escapar, lo que desató una persecución.

En plena huida abandonaron la camioneta y se dispersaron entre el tráfico y las calles de Quito.

Detenidos con antecedentes penales

El seguimiento no terminó allí. Con apoyo del ECU-911 y las cámaras de videovigilancia, los investigadores siguieron los movimientos de los sospechosos hasta el Centro Histórico de Quito, donde finalmente fueron interceptados.

Los uniformados detuvieron a dos ciudadanos que se movilizaban en un auto cuyos números de placa no coincidían con el registro del vehículo. A pocas cuadras, en la misma zona, se encontró otro automóvil reportado como robado.

Ambos detenidos tienen antecedentes por robo, hurto y delincuencia organizada. En la intervención se recuperaron tres vehículos, además de un arma de fuego, una subametralladora y un teléfono celular utilizado para su rastreo.

