Mantenimiento en túnel San Eduardo provoca intenso tráfico en vías de Guayaquil

Los trabajos de la ATM afectó a zona como Los Ceibos, la vía a la costa y tramos la avenida Barcelona

La mañana de este lunes 12 de enero estuvo marcada por una fuerte congestión vehicular en varios sectores de Guayaquil. Desde las primeras horas del día, importantes arterias viales de la ciudad registraron largas filas de automóviles y un tránsito lento que afectó a miles de conductores.

Al habitual alto flujo vehicular de las mañanas se sumó el cierre temporal del túnel San Eduardo, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema eléctrico y en la calzada. A esto se agregó la vía mojada por la intensa lluvia registrada la noche del domingo 11 de enero, lo que redujo aún más la capacidad de circulación y aumentó los tiempos de desplazamiento.

Reclamos ciudadanos y sectores más afectados

Las molestias no tardaron en reflejarse en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su inconformidad por el momento elegido para ejecutar las labores. “No pueden elegir justo esta hora para darle mantenimiento al túnel. Deberían hacerlo en otro momento, no un lunes en la mañana”, reclamó Cristhian Herrera, conductor que aseguró haber permanecido casi una hora atrapado entre la vía Daule y la avenida Carlos Julio Arosemena.

En este punto, el cierre del túnel San Eduardo fue determinante para el colapso vial. No obstante, la afectación se extendió a otros sectores estratégicos como Los Ceibos, la vía a la costa y tramos de la avenida Barcelona, todos ellos ejes clave para la conexión entre el norte, el oeste y el centro de la ciudad.

“Esta zona es neurálgica para conectar grandes partes de Guayaquil; no pueden cerrarla en un momento tan crítico para el tránsito”, expresó Gino Jiménez, quien circulaba por Los Ceibos. “De por sí aquí hay mucho tráfico, y con este cierre se vuelve casi imposible avanzar”, añadió.

En la red social X también se multiplicaron los reclamos de quienes se movilizaban por la vía a la costa entre las 07:00 y las 09:00. “Caotizada vía a la costa otra vez @ATM_Transito @aquilesalvarez. Lo que menos tiene esta administración es sentido común”, escribió el usuario @jchivogonzalez, en referencia a una publicación de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).

Cerca de las 10:00, la ATM informó que uno de los carriles del túnel San Eduardo fue habilitado, lo que permitió aliviar parcialmente la congestión. Sin embargo, en las vías aledañas el tráfico continuó siendo intenso durante buena parte de la mañana.

Desde distintos sectores de la ciudad, los ciudadanos solicitaron a las autoridades una mejor planificación de los trabajos de mantenimiento, especialmente en horas de alta circulación. También advirtieron que, con la llegada de la temporada de lluvias, cualquier cierre o restricción mal programada puede agravar aún más la movilidad en Guayaquil.

🚧Se mantiene el cierre temporal del Túnel San Eduardo, debido a trabajos de mantenimiento preventivo del sistema eléctrico.



Nuestros agentes de la #ATM se encuentran en el lugar para gestionar la movilidad y brindar asistencia.



Conduce con precaución y respeta la señalización… https://t.co/4MgjGADMs5 pic.twitter.com/wKNFa1uBcp — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) January 12, 2026

