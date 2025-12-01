¿Cuánto ganó Liga de Portoviejo por ascender a la serie B de Ecuador?

Esta es la cantidad de dinero que podría ganar Liga de Portoviejo en su ascenso a la LigaPro Serie B

Jhojan Riascos tuvo su revancha y convirtió el gol del ascenso para Liga de Portoviejo.

Liga de Portoviejo consiguió su ansiado ascenso a la Serie B, por lo que vuelve al fútbol profesional, luego de 1.522 días jugando en la 'terrible' Segunda Categoría, la cual ha sido la trampa de los sueños de equipos como Deportivo Quito y Olmedo.

Pese a que los verdes de Manabí hicieron una gran temporada, logrando el ansiado ascenso, la FEF no estipula la existencia de un premio o reconocimiento económico a los clubes que logran cumplir el sueño de convertirse en equipos de Primera Categoría.

Lo que sí sucede es que los clubes participantes de la Serie B reciben una cantidad de dinero por derechos de TV, mientras que Copa Ecuador premia a sus equipos participantes con una cantidad nada despreciable para cualquier equipo de presupuesto reducido en Ecuador.

¿Cuánto ganó Liga de Portoviejo en su histórico ascenso?

Jugadores de Liga de Portoviejo celebraron con los hinchas en el Reales Tamarindos. CORTESIA

Los manabitas tendrán que esperar hasta la próxima temporada si quieren ver billetes en sus arcas, ya que ni la FEF ni LigaPro otorgan un premio económico a los equipos que sepan hacerse con una plaza en la Serie B.

Dicho esto, lo que si paga LigaPro son los derechos de Tv, los cuales van desde 300.000 a 500.000 dólares al año. A eso se le suma que, por motivos de publicidad, también ingresaría una cantidad monetaria que van desde 100.000 a 300.000 dólares. Estas cantidades de dinero se le darán al equipo de Portoviejo cuando inicie su participación en su nueva categoría, así como los ingresos por taquilla que le corresponderán cada que jueguen de local.

El ascenso a la B también trae un participación asegurada a Copa Ecuador, competición también organizada por la FEF en donde los premios económicos si están presentes desde los 16vos de final.

Si algún equipo de la B, Segunda categoría o amateurismo llegase a clasificar a los 16vos de final derrotando su contrincante en primera fase, este se llevaría 20.000 dólares, los cuales podría ir acumulando en caso de avanzar en el certamen.

