Carta de lectores | Lo correcto y perdurable

Los países europeos que son aliados de Ucrania se han visto sorprendidos por el secretismo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las negociaciones por el conflicto con Rusia.

Para que se pueda alcanzar una paz verdadera que proteja a Ucrania y permita dar paso a su reconstrucción, todas las partes clave involucradas deben participar en la negociación. El que maneja Trump no resultará viable, pues excluir a Ucrania y a sus aliados impide comprender los problemas, reunir información imprescindible y elaborar un acuerdo posible. Al excluirlos, Estados Unidos y Rusia pueden conducir a los ucranianos a permanecer en una lucha que no resolverá el conflicto. El deseo que tenía Trump de obtener el Premio Nobel de la Paz lo llevó a promover un acuerdo mal concebido, que casi con certeza llevaría a más enfrentamientos. Si Washington presiona para aceptar una ‘paz’ injusta y que podría ser de muy breve duración, lo correcto será exigir que los ucranianos sean escuchados, que se respeten sus aspiraciones y que se los apoye en su consecución.

José Armijos