Estancia de El Nacional en la Serie A permanece en zozobra

El tribunal de apelación de la Ecuatoriana de Fútbol no resolvió si los Puros Criollos descienden a la B o no.

Los jugadores de El Nacional luego de uno de los últimos partidos del Hexagonal 2 de la LigaPro.

Tiempo, es lo que faltó al tribunal de apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), este miércoles 3 de diciembre, para resolver el descenso o no de El Nacional a la Serie B. Este jueves se volverán a reunir para tomar una resolución.

El club capitalino cometió tres infracciones a incumplir en el tiempo establecido con el acuerdo de pago a un grupo de sus tantos acreedores, por lo que recibió tres sanciones, que propiciarían la pérdida de categoría.

Sin embargo, la dirigencia de los Puros Criollos, liderada por Marco Pazos, se encuentra en Guayaquil haciendo lo posible porque la apelación a la segunda sanción salga a su favor y permanezca en la primera división de Ecuador.

¿Qué sigue?

De acuerdo con información de una fuente cercana a la dirigencia, ayer, durante la audiencia, el tribunal escuchó la defensa de la escuadra militar. Lo que sigue es tomar una decisión este jueves 4 de diciembre, cuando se vuelvan a reunir.

La misma está programada para las 18:00 en la ciudad de Guayaquil.

