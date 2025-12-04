Juegos Bolivarianos 2025: Jornada exitosa para Ecuador ¿Cuántas medallas ganó?

La delegación ecuatoriana en más de una disciplina alcanzó podios importantes que lo ponen en el top del medallero

Equipo de Ecuador de los 4x100 en los Juegos Bolivarianos 2025.

La delegación ecuatoriana sigue destacando en los juegos Bolivarianos y la consecución de podios es permanente día a día. El objetivo en Ayacucho-Lima 2025 (Perú) es superar el puesto de la edición pasada, en donde se quedó en la quinta casilla.

Lea también: El billete de Cristiano Ronaldo que emitirá el Banco de Portugal: Serían 7 euros

Este año en el evento multidisciplinario se extenderá hasta el próximo domingo 9 de diciembre. El equipo de Ecuador, este jueves 4, llegó a la cifra de 112 medallas, más del doble que en 2024 (51).

El boxeador Gerlon Congo continuó la ruta de preseas. Quedó campeón tras vencer al dominicano José Agustín en la división de +90 kg.

Las atletas Nicole Caicedo y Anahí Suárez fueron oro y plata en la final de los 200 m planos femenino, respectivamente. Además, en esta misma rama, pero masculino, Katriel Angulo emuló el primer lugar.

Nicole Caicedo (i) y Anahí Suárez aseguraron el primero y segundo lugar, respectivamente en los Juegos Bolivarianos 2025. cortesía Team Ecuador

En la carrera de 4x400 el combinado tricolor, integrado por Francisco Tejeda, Ian Pata, Anderson Marquínez y Katriel Angulo, se quedaron con el vicecampeonato. De igual manera, Luis Masabanda, en una reñida competencia, finalizó segundo en la prueba de resistencia de los 5000 m planos.

Enner Valencia sobre Emelec: “Estoy bien en Pachuca” Leer más

La exponente en la disciplina de salto triple femenino, Adriana Chila, culminó su participación con el segundo lugar.

RELACIONADAS Campana recibe agua bendita en Manta y el cura le pide goles para el Mundial 2026

En lanzamiento de bala, Juan Caicedo también se impuso y se adueñó del oro. Con esto, se incrementó a 31 medallas doradas, junto a las 41 de plata y 41 de bronce.

En karate, Lili Brigith Alvarado tuvo una gran actuación en los -50 kg, pero no pudo con la venezolana Yorgelis Salazar. Se quedó con la de plata.

¿En qué lugar está Ecuador en el medallero de los Bolivarianos 2025?

La programación de la competencia se desarrolló con béisbol, karate, boxeo, tenis de mesa, voleibol y con una extensa participación en atletismo. En estas disciplinas el team Ecuador, en el puesto 5, sumó varios podios que le permiten acortar distancia con los superiores en el medallero (Chile y Perú).

🥇ORO PARA ECUADOR



Gerlon Congo se corona CAMPEÓN🏆 de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 tras vencer en la final de la división +90 kg a José Agustín 🇩🇴



¡¡Grande Gerlon!!!! 👏👏👏#TeamEcuador🇪🇨🥊 pic.twitter.com/hblHKEZj2Q — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

🥇ORO y 🥈PLATA PARA ECUADOR



Nicole Caicedo y Anahí Suárez dominan la final de los 200 m planos femenino en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025



🥇Nicole Caicedo🇪🇨 23.09

🥈Anahí Suárez🇪🇨 23.32#TeamEcuador🔥IMPARABLE!!!!@FEcAtletismo pic.twitter.com/7mleHBDxM0 — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

🥇ORO PARA ECUADOR



Katriel Angulo se corona CAMPEÓN CAMPEÓN CAMPEÓN 🏆 de los 200 m planos masculino en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025



El velocista nacional terminó la prueba con tiempo 20.63 segundos. Anderson Marquínez ocupó la octava posición con 21.56



Seguimos… pic.twitter.com/bFg4Q3bF1R — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

MÁS ORO🥇 PARA ECUADOR!!!



Juan Caicedo se impone en el lanzamiento del disco con marca 61.43 metros y es el CAMPEÓN de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025#TeamEcuador de ORO🔥💪@FEcAtletismo pic.twitter.com/rK5XHdfnMI — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

🥈PLATA PARA ECUADOR



Adriana Chila finaliza segunda en el salto triple femenino con marca 13.33 y se queda con el subtítulo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025#TeamEcuador🇪🇨💪@FEcAtletismo pic.twitter.com/OS1OQhvg6a — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

🥈PLATA PARA ECUADOR



Luis Masabanda en una reñida competencia finaliza segundo en los 5000 m planos con marca 13:42.92 y es vicecampeón de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025#TeamEcuador🇪🇨💪@FEcAtletismo pic.twitter.com/ZHyhPSCsDM — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

🥈PLATA PARA ECUADOR



La posta masculina de 4x400 integrada por Francisco Tejeda, Ian Pata, Anderson Marquínez y Katriel Angulo se queda con el vicecampeonato de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 con tiempo 3:06.07



🤩🔥Que gran competencia!!! #TeamEcuador🇪🇨💪… pic.twitter.com/BoO9o68Cvs — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 4, 2025

Medalla de plata para Ecuador 🥈 | 🇪🇨 #TeamEcuador

Lili Brigith Alvarado tuvo una fase de grupos impecable en el kumite -50 kg de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, clasificando a la final como líder invicta del Grupo 1.



📌 Resultados – Grupo 1

• ECU 5–0 BOL (Melani… pic.twitter.com/CpmUIssDLm — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) December 5, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!