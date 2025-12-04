Expreso
equipo de ecuador de los 4x100 en los juegos bolivarianos 2025
Equipo de Ecuador de los 4x100 en los Juegos Bolivarianos 2025.cortesía Team Ecuador

Juegos Bolivarianos 2025: Jornada exitosa para Ecuador ¿Cuántas medallas ganó?

La delegación ecuatoriana en más de una disciplina alcanzó podios importantes que lo ponen en el top del medallero

  • Redacción Expreso

La delegación ecuatoriana sigue destacando en los juegos Bolivarianos y la consecución de podios es permanente día a día. El objetivo en Ayacucho-Lima 2025 (Perú) es superar el puesto de la edición pasada, en donde se quedó en la quinta casilla.

Este año en el evento multidisciplinario se extenderá hasta el próximo domingo 9 de diciembre. El equipo de Ecuador, este jueves 4, llegó a la cifra de 112 medallas, más del doble que en 2024 (51).

El boxeador Gerlon Congo continuó la ruta de preseas. Quedó campeón tras vencer al dominicano José Agustín en la división de +90 kg.

Las atletas Nicole Caicedo y Anahí Suárez fueron oro y plata en la final de los 200 m planos femenino, respectivamente. Además, en esta misma rama, pero masculino, Katriel Angulo emuló el primer lugar.

Nicole Caicedo y Anahí Suárez
Nicole Caicedo (i) y Anahí Suárez aseguraron el primero y segundo lugar, respectivamente en los Juegos Bolivarianos 2025.cortesía Team Ecuador

En la carrera de 4x400 el combinado tricolor, integrado por Francisco Tejeda, Ian Pata, Anderson Marquínez y Katriel Angulo, se quedaron con el vicecampeonato. De igual manera, Luis Masabanda, en una reñida competencia, finalizó segundo en la prueba de resistencia de los 5000 m planos.

La exponente en la disciplina de salto triple femenino, Adriana Chila, culminó su participación con el segundo lugar.

En lanzamiento de bala, Juan Caicedo también se impuso y se adueñó del oro. Con esto, se incrementó a 31 medallas doradas, junto a las 41 de plata y 41 de bronce.

En karate, Lili Brigith Alvarado tuvo una gran actuación en los -50 kg, pero no pudo con la venezolana Yorgelis Salazar. Se quedó con la de plata.

¿En qué lugar está Ecuador en el medallero de los Bolivarianos 2025?

La programación de la competencia se desarrolló con béisbol, karate, boxeo, tenis de mesa, voleibol y con una extensa participación en atletismo. En estas disciplinas el team Ecuador, en el puesto 5, sumó varios podios que le permiten acortar distancia con los superiores en el medallero (Chile y Perú).

