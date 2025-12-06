Calendario y horarios de Ecuador en el Mundial 2026: sedes y fechas oficiales

La Tri disputará la fase de grupos en Houston, Kansas City y Filadelfia, ciudades donde buscará dar el primer golpe

Ecuador ya conoce dónde y cuándo deberá dar sus primeros pasos en el Mundial 2026. El Grupo E lo llevará por tres ciudades emblemáticas de Estados Unidos, en un recorrido que marcará el pulso de su sueño mundialista. La Tri debutará el 14 de junio en el Filadelphia , desde las 19:00 donde enfrentará a Costa de Marfil, un rival físico, competitivo Será el primer examen de una fase que promete intensidad absoluta.

El segundo compromiso será el 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a las 20:00 un escenario vibrante que recibirá el duelo ante Curazao, la selección debutante que llega guiada por la experiencia del neerlandés Dick Advocaat. Es el partido que, en teoría, Ecuador debe ganar, pero también aquel que exige la mayor concentración para evitar sorpresas.

Los colores de Ecuador aparecen en el escenario durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Efe

La fiesta donde estarán los ecuatorianos

Ecuador analiza a Alemania, Costa de Marfil y Curazao: claves del Grupo E del 2026 Leer más

La primera etapa cerrará el 25 de junio en Nueva Jersey, a las 16:00 nada menos que ante Alemania, potencia histórica y favorita para dominar el grupo. Será un duelo de alto voltaje que podría definir la clasificación.

RELACIONADAS Enner Valencia sueña con un Ecuador líder y Alemania segunda en el Mundial 2026

El técnico Sebastián Beccacece evaluó el panorama con serenidad. Reconoció la exigencia del grupo, pero aseguró que el plantel llegará preparado. “Alemania es candidata, Costa de Marfil es muy difícil y Curazao tiene un técnico experimentado”, señaló. El argentino destacó que la clave será sostener la unidad y la mentalidad que les permitió clasificar al quinto Mundial de su historia.

Beccacece ve en este desafío una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en el fútbol ecuatoriano. La Tri apunta a dejar atrás el recuerdo de Alemania 2006 y superar los octavos de final. Las ciudades están listas, las fechas están marcadas y Ecuador ya camina rumbo a su cita mundialista.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!