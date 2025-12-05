Ecuador analiza a Alemania, Costa de Marfil y Curazao: claves del Grupo E del 2026

Ecuador quedó en un Grupo E exigente con Alemania, Costa de Marfil y Curazao, un panorama que invita a soñar

Ecuador conoció sus rivales para el Mundial 2026. Y sí, aunque Alemania parece un ‘cuco’ que mete respeto, también asoma un semi ‘cuco’ competitivo y campeón de África (en 2023) como Costa de Marfil, mientras que Curazao, un debutante, en el papel, luce ganable.

Con ese panorama, la selección ecuatoriana de fútbol, emparejada en el Grupo E, se atreve a soñar en superar los octavos de final a los que llegó en 2006, su mejor participación. Así lo dejan saber a EXPRESO José Francisco Cevallos, José Gavica y el comunicador Roberto Bonafont.

La Tri empató 1-1 ante México en el amistoso disputado el pasado 14 de octubre de 2025 en el estadio Akron de Guadalajara. efe

Orden determinante

Cevallos, mundialista en Corea del Sur y Japón 2002, fue directo: “Partiendo que es un torneo corto, las cosas están definidas... tenemos un rival durísimo que es Alemania, no solo por el nombre, sino por la calidad de ellos. Lo bueno es que no es el primer rival (es el último juego), ya que Moisés Caicedo solo se perderá el primero. Todo eso podría ser determinante”, dice Cevallos acotando que Niño Moi no estará solo en el partido ante Costa de Marfil.

El exarquero añade que esta clase de competencias son terrenos para lo inesperado. “Allá las sorpresas pueden venir de los grandes que no están en sus tardes o de los chicos que están en todas. Ojo, en el 2023 Costa de Marfil fue el mejor en África, pero el Mundial es otra cosa... Curazao es el equipo a ganar, son debutantes”, acota Pepe Pancho, quien resume el Grupo E en tres elementos: la defensa alemana, la velocidad marfileña y las ganas de Curazao.

Alemania el duro rival

Para José Gavica, quien defendió a la Tri en los años 90, hay que ser realista. “No estamos en los llamados Grupos de la Muerte, eso es lo bueno, pero tampoco debemos confiarnos que Curazao es ganable y que ya estamos en la segunda etapa. El grupo es fuerte. En el papel, Alemania es el clasificado, pero debemos comenzar a buscar los goles para decir que vamos a pasar”, aclara tajante.

Yaimar Medina en el duelo de Ecuador ante México en Guadalajara el miércoles 14 de octubre de 2025. Francisco Guasco

No hay que confiarse

Gavica explica que la presencia de la pequeña nación de la costa del Atlántico tiene doble lectura: debutan, son los más débiles… pero esto es el Mundial y “hay que ver que todos los rivales son duros, por algo están en el torneo”.

El exvolante insiste en “no confiarse”. “Vemos el nombre de Curazao y el hincha dice: ya estamos con 3 puntos. Pero no se debe pensar así, ojo. Con la misma actitud exigente que se enfrente a Costa de Marfil y Alemania se debe hacer con Curazao”.

Desde el análisis táctico, Roberto Bonafont apunta que Alemania es “el rival a tener en cuenta... las esperanzas están en lo que puede hacer en el medio campo Moisés Caicedo, quien es el jugador para mostrar ante los alemanes por todo lo que genera”.

Con Costa de Marfil ese debut

Ecuador inicia ante Costa de Marfil en el debut, luego vendrá el partido ante Curazao, para cierra ante la dura Alemania, que bien podría ya estar clasificado para esa fecha. Se puede comenzar a soñar en el Mundial 2026.

El orden de los partidos que se conocerá podría marcar el futuro de Ecuador en el Grupo E del Mundial. Niño Moi sería crucial.

