¿Quién es Elías Legendre, de 17 años, que debutó en Francia como la joya del Rennes?

El fútbol ecuatoriano celebró este fin de semana un nuevo capítulo de proyección internacional con el debut oficial de Elías Legendre Quiñónez, la joven promesa de apenas 17 años que ya empieza a escribir su historia en la Ligue 1. El tricolor ingresó al minuto 82 en la goleada 5-0 que sufrió el Rennes ante el PSG de Willian Pacho, un escenario imponente que difícilmente olvidará.

Legendre acaba de firmar su primer contrato profesional con el Stade Rennes, uno de los clubes que mejor trabaja el talento joven en Europa. El vínculo se extenderá hasta mediados de 2029, un mensaje claro de que el ecuatoriano es parte del plan de futuro de la institución. Ya la semana pasada había dado señales de su cercanía al debut al integrar el banco de suplentes en la victoria 1-0 frente al Metz, preludio de lo que ocurrió este fin de semana.

Una joya ecuatoriana en Francia

Durante la firma del contrato, el delantero mostró la madurez que lo caracteriza pese a su corta edad. “Estoy muy orgulloso de firmar mi primer contrato profesional. No ha sido fácil elevar mi nivel para estar a la altura de las exigencias del club”, reconoció. Su discurso también refleja equilibrio y sentido de realidad: “Ser profesional siempre fue un objetivo. Es un sueño hecho realidad, pero sé que es solo una etapa”.

Nacido en La Concordia, Quiñónez emigró a Europa en 2015 y creció futbolísticamente en la academia del Rennes, la misma que formó a figuras como Eduardo Camavinga y Ousmane Dembélé. Su perfil combina potencia, regate y desequilibrio en el uno contra uno.

Con 1,79 metros y 76 kilos, es un atacante fuerte, vertical y con lectura táctica, capaz de asociarse y de generar profundidad. Hoy, con su debut firmado, Ecuador encuentra en él un nuevo embajador en la élite y un talento que pide pista para continuar su ascenso.

