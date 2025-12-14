La Inteligencia Artificial predice al ganador del premio The Best 2025 de la FIFA

Dembélé, actual Balón de Oro y figura del PSG, parte como favorito para el The Best 2025

El ganado del premio The Best se conocerá este martes 16 de diciembre de 2025.

La Inteligencia Artificial ya eligió al ganador del premio The Best 2025. A falta de confirmación oficial, los modelos predictivos basados en datos de rendimiento, títulos colectivos, impacto mediático y votación histórica señalan a Ousmane Dembélé como el gran favorito para levantar el galardón individual que entrega la FIFA.

El ganador de la categoría masculina del premio The Best de la FIFA se conocerá el martes 16 de diciembre de 2025, durante una ceremonia que se retransmitirá en directo a través de la web oficial de la FIFA desde Doha, Catar.

Más de 16 millones de votos: la clave del premio The Best 2025

La expectación es máxima, no solo por el nivel de los nominados, sino también por la enorme participación de los aficionados: más de 16 millones de votos registrados a nivel mundial.

Ousmane Dembélé es el actual Balón de Oro. Archivo

Los nominados al The Best 2025 y el peso de los grandes clubes

Entre los candidatos destacan nombres de peso. FC Barcelona aporta una fuerte representación con Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, piezas clave del proyecto azulgrana.

Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé, decisivo en momentos clave de la temporada.

Desde Inglaterra, Cole Palmer, compañero de Moisés Caicedo, brilló con Chelsea tras conquistar el Mundial de Clubes 2025. También figuran referentes como Harry Kane, Mohamed Salah o el portugués Vitinha.

PSG domina la escena tras ganar la Champions League 2024-25

Sin embargo, la Inteligencia Artificial apunta con claridad a Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League 2024-25, como el gran dominador del premio. Y dentro del club parisino, Ousmane Dembélé sobresale por encima del resto.

El extremo francés no solo fue decisivo en el título europeo, sino que además llega como actual Balón de Oro, un factor histórico que suele tener un peso determinante en la votación de The Best.

Junto a él aparecen otros jugadores del PSG como Achraf Hakimi, elegido mejor jugador africano en 2025, Nuno Mendes y el propio Vitinha, pero ninguno alcanza el impacto global de Dembélé en goles, asistencias, protagonismo en finales y relevancia mediática.

La clave del premio The Best 2025

El sistema de votación de The Best otorga el mismo peso a los votos de los aficionados, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, y representantes de la prensa especializada. En ese equilibrio, la regularidad y los títulos suelen inclinar la balanza.

Por todo ello, y según las proyecciones de la Inteligencia Artificial, Ousmane Dembélé parte como el principal candidato a ganar el premio The Best 2025, aunque el veredicto final se conocerá el 16 de diciembre en Doha.

Los nominados al premio The Best

Ousmane Dembélé / Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi / Paris Saint-Germain

Lamine Yamal / F. C. Barcelona

Harry Kane / Bayern Múnich

Kylian Mbappé / Real Madrid

Nuno Mendes / Paris Saint-Germain

Cole Palmer / Chelsea

Pedri / F C Barcelona

Raphinha / F C Barcelona

Mohamed Salah / Liverpool

Vitinha / Paris Saint-Germain

