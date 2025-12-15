Pisco presenta querella contra Cuqui Juárez tras acusaciones por convenio en Emelec

Emilio Pisco, expresidente de las divisiones formativas de Emelec, presentó una querella por calumnia contra Carlos Alberto Juárez, luego de que el máximo goleador histórico del Bombillo lo calificó de “mentiroso” y “estafador”, por un fallido convenio de alquiler del Complejo Rocafuerte, ubicado en la vía a la costa, en Guayaquil.

Otto Guerrero, abogado de Pisco, comentó a EXPRESO que solicitan que el Cuqui Juárez ofrezca disculpas públicas, el pago de una indemnización de 15.000 dólares y la imposición de una pena privativa de libertad de dos años.

(Lea también: Miguel Ángel Loor seguirá como presidente de LigaPro tras su reelección)

Detalles del convenio y versión de la defensa

“Presentamos la querella para que se responsabilice de los descréditos a nivel nacional en los que dio a conocer que Emilio Pisco es estafador, que se ha robado un dinero, que ha vendido algo que no ha tenido que vender (convenio de alquiler), cuando eso no lo ha hecho”, afirmó Guerrero.

El Cuqui Juárez actualmente lidera las escuelas de fútbol del Bombillo. FRANCISCO FLORES

El abogado agregó que el monto del convenio fue de 16.946 dólares, con una duración de cuatro años, y que fue “firmado con Roberth Aguilar (socio del Cuqui Juárez) y no por Juárez hacia Pisco”. También precisó que Pisco presentó su renuncia a las formativas de Emelec el pasado 11 de noviembre de 2025, cinco meses después de asumir el cargo.

En una entrevista concedida a este Diario y publicada el pasado 20 de noviembre, Juárez señaló: “Pisco nos pidió tanto dinero y necesitaba recursos. Entonces, como nosotros estábamos buscando alquilar unas canchas para organizar un torneo de fútbol infanto-juvenil, todo coincidió”.

¿Enner Valencia puede regresar a Europa? El equipo de LaLiga española que lo pretende Leer más

Añadió que “para apoyar a Emelec y que él (Pisco) ponga al día a todos los ‘profes’ y empleados en Rocafuerte”, aprobaron el acuerdo, aunque después notaron “que era mentira que tenía decisión de todo. Cuando el club se enteró, empezó a ‘tirarse para atrás’”.

Cruce de versiones y próximos pasos legales

Juárez desmintió la versión de Pisco, quien aseguraba que Jorge Guzmán, presidente de Emelec, reprobó el convenio por un presunto conflicto entre el máximo dirigente azul y el exdelantero Carlos Tenorio, integrante de la organización de los torneos infanto-juveniles.

“Empezó a buscar excusas de todos lados para que no hagamos tanto ruido nosotros. El presidente Guzmán nos dijo que no tenía problemas con Carlos Tenorio”, indicó Juárez.

Actualmente, Juárez y Aguilar esperan que se les devuelva parte del dinero entregado y que también se cubran los valores correspondientes a los intereses bancarios generados por un préstamo que, debido a esta situación, no “podremos utilizar”, sostienen.

Por su parte, Pisco y su defensa aguardan la notificación del juzgado para, a partir de ahí, “hacer las diligencias preprocesales, como pedir las grabaciones en todos los medios y declaraciones en todos los diarios que él (Juárez) ha proferido”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!