Guillermo Almada, prematuro fin de ciclo en Real Valladolid

El interés del Oviedo aceleró una decisión drástica en Valladolid, que ya busca nuevo entrenador con la temporada en juego

El Real Valladolid decidió apartar a Guillermo Almada de su cargo como entrenador del primer equipo en una determinación que marca un prematuro fin de ciclo. La medida fue confirmada por Gabriel Solares, uno de los presidentes del club, quien explicó que la institución prioriza su estabilidad deportiva cuando aún restan veinticuatro jornadas en LaLiga Hypermotion. De manera interina, Sisinio Martínez ‘Sisi’ asumió la conducción del plantel mientras se busca un nuevo técnico.

El interés del Oviedo, punto de quiebre

Solares justificó la salida al señalar que “el equipo está por encima de cualquier persona” y que el club no puede permitir dudas sobre el compromiso del entrenador. Esto, tras conocerse el interés mutuo entre Almada y el Real Oviedo, situación que el propio técnico uruguayo reconoció. Para la dirigencia blanquivioleta, esa apertura a escuchar ofertas fue suficiente para tomar una decisión inmediata.

Guillermo Almada dirigió apenas cinco meses al Pucela. cortesía

El movimiento se produjo luego de la derrota del Valladolid ante el Andorra (0-1), resultado que dejó al equipo en la décima posición, a cuatro puntos de los puestos de playoff de ascenso y a cuatro del descenso. En paralelo, el Oviedo —gestionado por el grupo mexicano Pachuca— había quedado sin entrenador tras prescindir de Luis Carrión y contactó al Valladolid para consultar por Almada, exDT del Pachuca, club al que llevó al Mundial de Clubes.

Según relató Solares, Almada comunicó su intención de escuchar la propuesta del Oviedo, lo que precipitó su separación inmediata. “Desde ese momento dejó de ser nuestro entrenador”, sentenció el directivo, quien remarcó que la institución no negocia su identidad ni su proyecto deportivo. Pese a ello, reconoció el trabajo del uruguayo y lo calificó como “un extraordinario entrenador”.

Sisi toma el mando y comienza la búsqueda

Mientras se finiquita la salida de Almada, la dirección deportiva del Real Valladolid ya trabaja en la contratación de un nuevo entrenador. Sisi, exjugador del club y técnico de la cantera, dirigirá al equipo de forma interina y estará al frente en el próximo duelo ante el Éibar. Con veinticuatro fechas por delante, el objetivo es claro: sumar puntos, sostener la ilusión del ascenso y devolver al club a Primera División.

🟣 Gabriel Solares informa a los medios de que Guillermo Almada queda suspendido como entrenador del Real Valladolid tras su deseo de salir al Real Oviedo pic.twitter.com/twKj0cum0V — MARCA VALLADOLID (@MARCAvalladolid) December 15, 2025

