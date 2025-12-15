"Buscaremos a otro": Declaraciones del DT de Kendry Páez en Francia

Kendry Páez no esta pasando un buen momento deportivo en Francia. El ecuatoriano perdió protagonismo con el Racing de Estrasburgo, estando rezagado a esperar minutos en la cancha sentado en la banca de suplentes de los 'azules y blancos'.

En el ultimo partido del Estrasburgo, Kendry Paez ingreso a los 75 minutos del partido, jugando alrededor de 16 minutos y no teniendo muchas oportunidades de destacar en el campo de juego. El ecuatoriano no ha jugado más de 60 minutos con el Estrasburgo desde el empate 1-1 ante Jagiellonia en Conference League, partido en el cual el joven tricolor no logró destacar como se esperaba.

“Ya no hay más excusas ahora que están teniendo minutos en la cancha. Esperamos más, claramente. Estoy cansado de que se use la excusa de que son jugadores jóvenes. Si los jugadores no hacen lo que se les pide como instrucciones, no hay problema, buscaremos a otros que sí lo hagan” sostuvo el estratega inglés.

Kendry Páez en la cuerda floja

Kendry Páez ha disputado hasta la fecha alrededor de 19 partidos en todas las competiciones, acumulando poco más de 700 minutos en el campo y anotando un solo gol. Tras un inicio prometedor en la Ligue 1, donde incluso marcó en septiembre y mostró destellos de su talento creativo, el jugador de 18 años ha experimentado una adaptación complicada al fútbol europeo, con menor regularidad en el once titular en las últimas jornadas.

Una de las criticas más fuertes hacia el joven tricolor ha sido la de su propio DT, quien menciona que: "En algún punto, tenemos que exigir más en cuanto a rendimiento. Hubo varias situaciones que nos debían haber dado grandes oportunidades de gol si todos seguían las instrucciones de posicionamiento. Es inaceptable y es algo que debe cambiar para la segunda mitad de la temporada. Quiero jugadores que hagan lo que les pido que hagan en la cancha".

Este mensaje ha sido tomado como una fuerte advertencia del estratega ingles hacia Kendry Páez, que ha sido, sino, el joven que menos protagonismo ha tenido en el equipo francés en los últimos partidos de la Ligue 1.

