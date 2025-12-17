Guayaquil supera el millón de atenciones inclusivas gratuitas 

La Alcaldía supera 1 millón de atenciones gratuitas para personas con discapacidades y neurodivergencias

La Alcaldía de Guayaquil supera el millón de atenciones gratuitas dirigidas a personas con discapacidades y neurodivergencias.

La Alcaldía de Guayaquil consolida un modelo de inclusión sin precedentes. La actual administración municipal superó 1 millón de atenciones gratuitas para personas con discapacidades y neurodivergencias, un logro que refleja una política social activa, descentralizada y enfocada en ampliar coberturas en sectores urbanos y rurales.

El avance es sostenido por la Dirección de Inclusión Social (DIS), que registra un promedio anual cercano a 350.000 atenciones. Las cifras muestran un ritmo creciente: en 2023 se registraron 313.726 servicios; en 2024, 379.532; y solo en los primeros meses de 2025 ya suman 308.538. El acumulado asciende a 1’001.796 atenciones.

Este impacto se respalda en una red de servicios que hoy está más cerca de la comunidad. Las ocho Áreas Territoriales Inclusivas (ATI) —ubicadas en Guasmo, Sergio Toral, Parque Samanes, Trinitaria, Puerto Liza, CAMI 29 y Oriente, isla Puná y Posorja— ofrecen terapias físicas, psicopedagógicas, ocupacionales, de lenguaje, psicología y artes, acercando la rehabilitación a las familias.

A esta red se incorporan los Centros de Atención Municipales 4 de Enero, Valientes y de Audición y Lenguaje, junto con los programas de Rehabilitación, Habilidades Emocionales y Artístico, que fortalecen el acompañamiento especializado y gratuito.

El sistema inclusivo también contempla la entrega de ayudas técnicas y los servicios operados por organizaciones cooperantes bajo la Ordenanza del Programa para la Inclusión e Integración Social, lo que amplía el alcance y diversidad de atenciones.

El detalle por servicios confirma la magnitud de esta política pública:

Programas terapéuticos, habilidades emocionales y artísticos: 341.914 atenciones.

Escolaridad e inclusión educativa: 153.752.

Áreas Territoriales Inclusivas (implementadas en esta administración): 57.157.

Servicios bajo la ordenanza de inclusión: 372.401.

Ayudas técnicas: 76.572.

Guayaquil continúa fortaleciendo una política inclusiva que marca diferencia en el país: atención gratuita, descentralizada y orientada a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

