'Cae a Panamá Nocturno': la calle Panamá revive con música, luces y tradición

La Alcaldía de Guayaquil presentó Cae a Panamá Nocturno, programa que busca reactivar la calle Panamá como un espacio de encuentro y cultura.

La calle Panamá, en el corazón de Guayaquil, se vistió de luces, música y magia con el lanzamiento de “Cae a Panamá Nocturno”, el programa impulsado por la Alcaldía de Guayaquil para revivir este reconocido Rincón Mágico y fomentar la vida nocturna en el centro de la ciudad.

Desde ahora, cada viernes y sábado, de 18:00 a 22:00, esta emblemática vía será escenario de presentaciones musicales, espectáculos y gastronomía local, como parte de la estrategia municipal para impulsar la reactivación económica del sector.

El evento inaugural arrancó fue el viernes 28 de noviembre, cuando los locales abrieron sus puertas al ritmo de música en vivo. Sparky el duende, Santa Claus, la Señora Claus, Rodolfo y un divertido Grinch recorrieron la zona acompañados por zanqueros y bailarines, creando un ambiente festivo que emocionó a niños y adultos.

Guayaquil encendió su Navidad con un árbol de 15 metros

Uno de los momentos más esperados fue el encendido del árbol de Navidad de 15 metros de altura. El alcalde Aquiles Alvarez destacó que la jornada se realizó gracias a la autogestión. “Esto significa que este Municipio de Guayaquil demuestra que cuando se quiere se puede. No hay excusa para no hacer nada para la gente”, afirmó, e invitó a los ciudadanos a disfrutar también de la edición del sábado.

La noche continuó con la presentación de Rubén ‘El Rey’, quien hizo cantar y bailar a decenas de asistentes con clásicos de los años 90. Entre ellos estuvo Margarita Lindao, quien celebró la iniciativa: “Es muy chévere, la gente disfrazada, la gente vino a bailar más (…) esa alegría necesitábamos”, expresó.

Tradición, cultura y la alegría que caracteriza a los guayaquileños se tomaron la calle Panamá, marcando el inicio de la temporada navideña en el espacio público y reforzando su valor como punto de encuentro para la comunidad.

