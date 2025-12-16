Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Calle Panamá
La Alcaldía de Guayaquil presentó Cae a Panamá Nocturno, programa que busca reactivar la calle Panamá como un espacio de encuentro y cultura.Cortesía

'Cae a Panamá Nocturno': la calle Panamá revive con música, luces y tradición

La Alcaldía activa la calle Panamá con shows, gastronomía y un ambiente navideño cada viernes y sábado

La calle Panamá, en el corazón de Guayaquil, se vistió de luces, música y magia con el lanzamiento de “Cae a Panamá Nocturno”, el programa impulsado por la Alcaldía de Guayaquil para revivir este reconocido Rincón Mágico y fomentar la vida nocturna en el centro de la ciudad.

Desde ahora, cada viernes y sábado, de 18:00 a 22:00, esta emblemática vía será escenario de presentaciones musicales, espectáculos y gastronomía local, como parte de la estrategia municipal para impulsar la reactivación económica del sector.

RELACIONADAS

El evento inaugural arrancó fue el viernes 28 de noviembre, cuando los locales abrieron sus puertas al ritmo de música en vivo. Sparky el duende, Santa Claus, la Señora Claus, Rodolfo y un divertido Grinch recorrieron la zona acompañados por zanqueros y bailarines, creando un ambiente festivo que emocionó a niños y adultos.

Guayaquil encendió su Navidad con un árbol de 15 metros

Uno de los momentos más esperados fue el encendido del árbol de Navidad de 15 metros de altura. El alcalde Aquiles Alvarez destacó que la jornada se realizó gracias a la autogestión. “Esto significa que este Municipio de Guayaquil demuestra que cuando se quiere se puede. No hay excusa para no hacer nada para la gente”, afirmó, e invitó a los ciudadanos a disfrutar también de la edición del sábado.

La noche continuó con la presentación de Rubén ‘El Rey’, quien hizo cantar y bailar a decenas de asistentes con clásicos de los años 90. Entre ellos estuvo Margarita Lindao, quien celebró la iniciativa: “Es muy chévere, la gente disfrazada, la gente vino a bailar más (…) esa alegría necesitábamos”, expresó.

RELACIONADAS

Tradición, cultura y la alegría que caracteriza a los guayaquileños se tomaron la calle Panamá, marcando el inicio de la temporada navideña en el espacio público y reforzando su valor como punto de encuentro para la comunidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Moscú frena expectativas de paz en Europa y mantiene su línea roja sobre la OTAN

  2. 'Cae a Panamá Nocturno': la calle Panamá revive con música, luces y tradición

  3. Guía de trámites obligatorios en SRI, ANT y Registro Civil antes del 31 de diciembre

  4. Puerto Pixel 2025: el festival de cine de la UCSG se consolida a nivel nacional

  5. Baila la Calle Panamá vuelve gratis en Guayaquil: estas son las novedades

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

  2. Quito: Plaza de espectáculos en el Bicentenario entra en fase de estudios

  3. Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana

  4. Reforma urbanística aviva la tensión por obra en Cumbayá

  5. Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Te recomendamos