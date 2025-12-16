Baila la Calle Panamá vuelve gratis en Guayaquil: estas son las novedades

La segunda edición del evento ciudadano se realizará la noche del 19 de diciembre, en colaboración con el Municipio

El evento Baila la Calle, organizado por los colectivos Conciencia Positiva, Sacrilegio y Malviartes, se hará en la calle Imbabura, en la Zona Rosa.

Luego de la primera edición exitosa de Baila la Calle, colectivos ciudadanos repetirán este viernes 19 de diciembre la actividad de recuperación del espacio público en el centro de Guayaquil.

A lo largo de la calle Imbabura, entre Panamá y Roca, en la Zona Rosa, se presentará DJ Jazzam, que hará una fusión de salsa brava, cumbia, merengue y ritmos tropicales. Será de 19:00 a 00:00.

El objetivo de los colectivos Conciencia Positiva, Sacrilegio y Malviartes es convertir a este sector en un "escenario vivo que recupera el valor social de la danza como herramienta de integración, bienestar y apropiación positiva del espacio público".

"Se propone habitar la calle de manera creativa, pacífica y responsable, fortaleciendo la identidad urbana y el patrimonio cultural del centro histórico", indicó la organización.

El tercer viernes de cada mes se hará Baila la Calle en la Zona Rosa de Guayaquil.

Luego de la gran acogida que tuvo la primera edición, el pasado 22 de noviembre, el Municipio anunció que cada viernes y sábado se presentarán artistas, en lo que denominó Panamá Nocturna.

Para el evento Baila la Calle, el Cabildo ofreció su apoyo para garantizar la seguridad y la recolección de desechos, así como baños portátiles para quienes asistan, indicó la organización.

Evento incorpora eje de sostenibilidad ambiental

Guayaquil y su reto de convertir calles en espacios de encuentro, no solo de tránsito Leer más

En esta actividad, de organización ciudadana, se incluirá la gestión responsable de residuos orgánicos, en coordinación con la iniciativa La Movida Verde.

Aunque no hay requisitos para bailar y disfrutar al aire libre, Conciencia Positiva pidió que los asistentes no consuman bebidas alcohólicas en la calle y que tampoco dejen basura.

"Recuperar el espacio público como lugar de encuentro, romper la rutina que nos encierra, y demostrar que la cultura también es una forma de resistencia", es la meta de esta exitosa iniciativa ciudadana.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!