Plaza Parque Shops abre sus puertas en La Aurora

Plaza Parque Shops se integra a un desarrollo urbano que combina comercio, servicios y espacios pensados para la convivencia familiar en La Aurora.

La Aurora suma un nuevo espacio urbano con la inauguración de Plaza Parque Shops, un proyecto comercial que busca convertirse en un punto de encuentro para las familias, el comercio local y los emprendedores de la zona. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, autoridades locales, concesionarios, representantes institucionales y vecinos del sector.

Un desarrollo integral bajo el concepto de “ciudad de los 15 minutos”

Plaza Parque Shops forma parte de Plaza Parque Town Center, un desarrollo integral de más de 400.000 metros cuadrados que se construye bajo el concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, orientado a que los residentes tengan acceso cercano a servicios esenciales como comercio, vivienda, educación, salud y recreación, priorizando calidad de vida y bienestar.

El proyecto cuenta con conexiones directas a la avenida León Febres Cordero, vial 1, vial 2 y acceso a Villa Club, además de una red vial interna de ocho carriles arborizados y adoquinados que facilitan la movilidad.

Comercio, servicios y espacios verdes en un solo entorno

Dentro de este ecosistema se integran el área comercial —con Plaza Parque Shops y Plaza Parque Shops 2—, donde ya opera Mi Comisariato y se proyecta la apertura de nuevos locales gastronómicos, oficinas y un centro médico en construcción. A esto se suma Plaza Parque Village, un desarrollo residencial con viviendas inteligentes, áreas verdes, espacios deportivos y comunitarios, así como el Colegio Ecomundo, cuya infraestructura se integra al diseño urbano del Town Center.

Plaza Parque Shops dispone de 42 locales comerciales, zona gastronómica con seis restaurantes, plaza abierta con juegos infantiles, más de 200 parqueos y áreas verdes diseñadas para crear un entorno fresco y funcional. Su inauguración, en pleno diciembre, coincide con una temporada que simboliza unión y nuevos comienzos para la comunidad de La Aurora.

