¿Dónde están Aleaga, Serrano, Salcedo y Jordán, acusados por crimen de Villavicencio?

A dos años del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra cuatro personas señaladas como presuntos autores intelectuales del magnicidio: Ronny Aleaga, José Serrano, Xavier Jordán y Daniel Salcedo

(Sigue leyendo: Fiscalía señala a exRC en asesinato de Villavicencio y el correísmo guarda silencio)

Los implicados en el magnicidio de Fernando Villavicencio y su situación judicial

José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, se encuentra detenido en Estados Unidos desde el 7 de agosto de 2025, bajo custodia migratoria. Aunque su arresto se originó por una infracción de tránsito, la Fiscalía ecuatoriana lo vincula como autor intelectual del crimen, presuntamente por haber recibido la orden de Jorge Glas para coordinar el asesinato.

Xavier Jordán, empresario ecuatoriano y socio del fallecido narcotraficante Leandro Norero, reside en Estados Unidos. Según el testimonio de un testigo protegido, Jordán habría cumplido el rol de financista, aportando los recursos económicos para ejecutar el crimen. Aunque ha sido mencionado en el caso Metástasis, no ha sido procesado debido a su residencia fuera del país.

Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, espera que los avances en la investigación venga acompañados de resultados. expreso

Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, permanece prófugo de la justicia. Su paradero es desconocido, y sobre él pesa una orden de detención de Interpol. Se le atribuye la coordinación operativa del homicidio y también está implicado como operador político en el caso Metástasis.

Tras el vil asesinato de nuestro padre, hace dos años y 9 días, los sujetos mencionados (Xavier J.; Ronny A.; Daniel S. y José S.) y sus estructuras buscaron asesinar su memoria y su reputación una y otra vez. A esto se han sumado un despliegue de amenazas, acoso por parte de la… pic.twitter.com/bPJDf1rjUW — Amandita Villavicencio Sandoval (@agentedelcaos33) August 18, 2025

Daniel Salcedo, empresario sentenciado por corrupción durante la pandemia, se encuentra detenido en la cárcel 5 de Quito. Desde prisión, ha aportado información clave sobre la planificación del crimen, revelando vínculos entre los acusados y la banda criminal “Los Lobos”, cuyos miembros ejecutaron el asesinato.

Daniel Salcedo continuará colaborando con la justicia

Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, aseguró que tanto su defendido como él mantienen una postura de colaboración con la Fiscalía en el marco del caso Villavicencio. Según explicó, esta cooperación se enmarca en un acuerdo de cooperación eficaz previamente suscrito.

(Te invitamos a leer: Xavier Jordán responde a Fiscalía: "Me persiguen sin pruebas desde hace 5 años")

¿Quién ordenó matar a Villavicencio? Fiscalía señala presuntos autores intelectuales Leer más

“La colaboración nace de un acuerdo de cooperación eficaz, por lo que buscamos los beneficios contemplados en esa figura dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como las medidas de protección correspondientes a su calidad de testigo protegido”, señaló Montero.

La Fiscalía sostiene que estos cuatro individuos conformaban una estructura criminal con roles definidos: intelectual, financiero, operativo y de enlace con el crimen organizado. Aunque cinco sicarios fueron condenados como autores materiales en julio de 2024, aún no se ha sentenciado a los presuntos autores intelectuales. La audiencia de formulación de cargos está pendiente de convocatoria por parte del juez de la causa.

Para leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!