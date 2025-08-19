Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

terminal terrestre de pasajeros en Paltas
Con la nueva terminal terrestre de Paltas se prevé que las cooperativas atiendan a los pasajeros con mayor comodidad.FREDDY INGA Y CORTESÍA

Paltas proyecta nueva terminal terrestre para 2026

En este cantón de Loja también se construirá un centro de revisión técnica vehicular

En el cantón Paltas, de la provincia de Loja, se avanza en la construcción de dos proyectos vinculados al transporte y la seguridad vial: la Terminal Terrestre de Catacocha y el Centro de Revisión Técnica Vehicular.

RELACIONADAS

La Terminal se planifica en la vía Perimetral, sector Chapango, sobre un terreno de una hectárea, a un costo aproximado de 1’300.000 dólares.

María Guamán, comerciante de Catacocha, indicó que “un espacio adecuado para los buses permitirá un mejor orden en la ciudad y facilitará el tránsito de pasajeros”.

Luis Jaramillo, conductor de transporte interprovincial, señaló: “Tener un lugar organizado para embarque y desembarque es necesario para brindar un servicio más seguro y ordenado”.

Paltas espera un nuevo Centro de Revisión Técnica Vehicular

El Centro de Revisión Técnica Vehicular, con un presupuesto referencial de $ 450.000, tiene estudios aprobados y consultoría especializada. 

árboles de Loja

Loja digitaliza sus árboles y revela secretos de siglos con solo un clic

Leer más

Este espacio permitirá inspeccionar vehículos para garantizar que cumplan normas de seguridad y estándares ambientales.

Carmen Torres, residente de la zona, comentó: “Un control técnico de los vehículos contribuye a reducir riesgos en las vías y asegura que los automotores estén en condiciones adecuadas”.

Estas obras siguen lineamientos del futuro Plan de Movilidad Humana y Sostenible, para mejorar la conectividad.

Con ambos proyectos se prevé mejorar la infraestructura y la seguridad vial en el cantón, así como ordenar la movilidad y brindar espacios adecuados para transporte y control técnico de vehículos.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Incendios en Guayaquil afectaron bodega de cables y parte de cerro Colorado

  2. Moradores acusan a jugadores de Emelec por escandalosa fiesta en Samborondón

  3. Ecuador debe sortear trabas para financiar su presupuesto 2025

  4. Caso Fernando Villavicencio: ¿Cuándo será la audiencia de formulación de cargos?

  5. Richard Carapaz: la bacteria que lo dejó fuera de la Vuelta a España

LO MÁS VISTO

  1. Transmisión de Mushuc Runa vs Independiente del Valle: Alineaciones y detalles

  2. Marcela Aguiñaga: "Hoy, el Ecuador de Rafael Correa ya no existe más"

  3. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  4. Bono de desempleo en Ecuador: requisitos y trámite tras un despido

  5. La expansión de plazas comerciales atrae inversión a Puembo

Te recomendamos