Paltas proyecta nueva terminal terrestre para 2026

En este cantón de Loja también se construirá un centro de revisión técnica vehicular

Con la nueva terminal terrestre de Paltas se prevé que las cooperativas atiendan a los pasajeros con mayor comodidad.

En el cantón Paltas, de la provincia de Loja, se avanza en la construcción de dos proyectos vinculados al transporte y la seguridad vial: la Terminal Terrestre de Catacocha y el Centro de Revisión Técnica Vehicular.

La Terminal se planifica en la vía Perimetral, sector Chapango, sobre un terreno de una hectárea, a un costo aproximado de 1’300.000 dólares.

María Guamán, comerciante de Catacocha, indicó que “un espacio adecuado para los buses permitirá un mejor orden en la ciudad y facilitará el tránsito de pasajeros”.

Luis Jaramillo, conductor de transporte interprovincial, señaló: “Tener un lugar organizado para embarque y desembarque es necesario para brindar un servicio más seguro y ordenado”.

Paltas espera un nuevo Centro de Revisión Técnica Vehicular

El Centro de Revisión Técnica Vehicular, con un presupuesto referencial de $ 450.000, tiene estudios aprobados y consultoría especializada.

Este espacio permitirá inspeccionar vehículos para garantizar que cumplan normas de seguridad y estándares ambientales.

Carmen Torres, residente de la zona, comentó: “Un control técnico de los vehículos contribuye a reducir riesgos en las vías y asegura que los automotores estén en condiciones adecuadas”.

Estas obras siguen lineamientos del futuro Plan de Movilidad Humana y Sostenible, para mejorar la conectividad.

Con ambos proyectos se prevé mejorar la infraestructura y la seguridad vial en el cantón, así como ordenar la movilidad y brindar espacios adecuados para transporte y control técnico de vehículos.

