Mon Laferte en Quito 2026: fecha, preventa y detalles del Femme Fatale Tour

Tras el revuelo y el éxito de los recientes conciertos de Shakira en la capital, vienen más shows internacionales

Mon Laferte confirma su regreso a Ecuador con una única presentación en Quito. La artista méxico-chilena incluirá al país en la ruta internacional de su gira Femme Fatale Tour, donde interpretará en vivo las canciones de su nuevo álbum.

Fecha del nuevo concierto de Mon Laferte en Ecuador

El concierto está programado para el 12 de mayo de 2026 en el Parque Bicentenario, como parte de una agenda de 20 fechas en distintos territorios. La preventa especial inicia el 20 de noviembre a las 11:00, disponible en la plataforma Ticketshow.

Ricardo Montaner en Ecuador: fechas y ciudades de su gira 'El último regreso' Leer más

Un álbum centrado en una nueva etapa musical

Femme Fatale es un trabajo compuesto por 14 canciones en el que la cantante explora una narrativa alrededor de la figura de la femme fatale. Laferte incorpora recursos del pop alternativo y el jazz, con una lírica que se presenta como declaración creativa desde su propio estilo.

Entre los temas del disco se incluyen Esto es amor, en colaboración con Conociendo Rusia, y La tirana, junto a Nathy Peluso. La producción también reúne a invitados como Tiago Iorc, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en My one and only love.

Entradas para Mon Laferte en Quito

Las localidades en preventa se mantendrán disponibles hasta el 30 de noviembre o hasta agotar stock. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketshow.

Star Box: $115 (Precio final: $125)

VIP: $75 (Precio final: $80)

Preferencia: $35 (Precio final: $40)

La presentación en Quito marcará el regreso de Mon Laferte a los escenarios del país con un espectáculo enfocado en su nueva propuesta musical.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!