Camila vuelve a Ecuador: todos los detalles del esperado show en Quito

La banda mexicana Camila hará vibrar al Coliseo Rumiñahui en Quito con su espectáculo lleno de energía.

Faltan pocas horas para que los quiteños disfruten de una noche inolvidable llena de romance y nostalgia con el regreso de la banda mexicana Camila a Ecuador. Este 25 de octubre de 2025, el Coliseo General Rumiñahui será testigo de un concierto que promete revivir los éxitos que marcaron a toda una generación, como “Mientes”, “Coleccionista de Canciones”, “Todo cambió” y “Aléjate de mí”.

Después de una década, Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado se reúnen nuevamente y presentan su gira ‘Regresa Tour’, acompañada del álbum Regresa, lanzado en 2024. La banda anunció el retorno de Samo a través de sus redes sociales en 2023, generando gran expectativa entre sus seguidores.

“Estamos muy emocionados de volver a los escenarios los tres juntos y de compartir con todos nuestros seguidores nuestra música, la música de todos ustedes”, expresaron Domm, Pablo y Samo. En sus redes, Mario Domm resaltó: “Quito siempre ha sido una ciudad muy especial para nosotros. Volver con la banda completa, después de tantos años, es algo que soñamos y que por fin vamos a cumplir”.

Detalles del concierto y seguridad

Los organizadores informaron que no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, alimentos, equipos de fotos o video profesionales, mochilas grandes, aerosoles, coches de bebé, pirotecnia, paraguas de punta, armas o sustancias estupefacientes.

El acceso a las localidades se realizará por diferentes entradas: quienes cuenten con boletos Aléjate de Mí, Cortesía e Invitados y Mientes Box ingresarán por la avenida Ladrón de Guevara, mientras que los asistentes de la localidad Bésame deberán hacerlo por la avenida Velasco Ibarra.

La organización adelantó que habrá sorpresas y activaciones especiales para los fans antes del inicio del show, asegurando que la velada será única.

Recomendaciones para ir al concierto

Entrada Validas

El único medio de acceso al evento es mediante entradas digitales adquiridas directamente en la web de BuenPlan. No existen boletos físicos.

Boletería Habilitada

El día del evento habrá boletería operativa en el Coliseo Rumiñahui de 14:00 a 19:00, exclusivamente con entradas disponibles en la plataforma (según stock).

Medios de Pago: Efectivo y tarjeta de crédito o débito.

No se aceptan transferencias

Punto de Ayuda y soporte

Si presentas algún inconveniente con tu entrada o acceso, acércate al Punto de Ayuda Oficial de BuenPlan, junto a las boleterías del Coliseo. También puedes comunicarte por mensaje directo a las redes sociales oficiales o mediante el soporte de la web.

Camila, formada en 2005, cuenta con cinco álbumes y es reconocida por su estilo romántico y emotivo. Tras la separación temporal de Samo en 2013, la banda continuó con Domm y Hurtado como dueto hasta ahora, consolidando su regreso esperado por millones de fans en Latinoamérica.

