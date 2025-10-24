Camila vuelve a Ecuador: todos los detalles del esperado show en Quito
Quito vibrará con Camila: conoce horarios, entradas y sorpresas del concierto
Faltan pocas horas para que los quiteños disfruten de una noche inolvidable llena de romance y nostalgia con el regreso de la banda mexicana Camila a Ecuador. Este 25 de octubre de 2025, el Coliseo General Rumiñahui será testigo de un concierto que promete revivir los éxitos que marcaron a toda una generación, como “Mientes”, “Coleccionista de Canciones”, “Todo cambió” y “Aléjate de mí”.
Le invitamos a que lea: Escalada en Quito: los mejores gimnasios para practicar este deporte en la capital
Después de una década, Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado se reúnen nuevamente y presentan su gira ‘Regresa Tour’, acompañada del álbum Regresa, lanzado en 2024. La banda anunció el retorno de Samo a través de sus redes sociales en 2023, generando gran expectativa entre sus seguidores.
Museo Intiñán: el lugar donde puedes equilibrar un huevo en la Mitad del MundoLeer más
“Estamos muy emocionados de volver a los escenarios los tres juntos y de compartir con todos nuestros seguidores nuestra música, la música de todos ustedes”, expresaron Domm, Pablo y Samo. En sus redes, Mario Domm resaltó: “Quito siempre ha sido una ciudad muy especial para nosotros. Volver con la banda completa, después de tantos años, es algo que soñamos y que por fin vamos a cumplir”.
Detalles del concierto y seguridad
Los organizadores informaron que no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, alimentos, equipos de fotos o video profesionales, mochilas grandes, aerosoles, coches de bebé, pirotecnia, paraguas de punta, armas o sustancias estupefacientes.
El acceso a las localidades se realizará por diferentes entradas: quienes cuenten con boletos Aléjate de Mí, Cortesía e Invitados y Mientes Box ingresarán por la avenida Ladrón de Guevara, mientras que los asistentes de la localidad Bésame deberán hacerlo por la avenida Velasco Ibarra.
La organización adelantó que habrá sorpresas y activaciones especiales para los fans antes del inicio del show, asegurando que la velada será única.
Recomendaciones para ir al concierto
- Entrada Validas
El único medio de acceso al evento es mediante entradas digitales adquiridas directamente en la web de BuenPlan. No existen boletos físicos.
- Boletería Habilitada
El día del evento habrá boletería operativa en el Coliseo Rumiñahui de 14:00 a 19:00, exclusivamente con entradas disponibles en la plataforma (según stock).
Medios de Pago: Efectivo y tarjeta de crédito o débito.
No se aceptan transferencias
- Punto de Ayuda y soporte
Si presentas algún inconveniente con tu entrada o acceso, acércate al Punto de Ayuda Oficial de BuenPlan, junto a las boleterías del Coliseo. También puedes comunicarte por mensaje directo a las redes sociales oficiales o mediante el soporte de la web.
Camila, formada en 2005, cuenta con cinco álbumes y es reconocida por su estilo romántico y emotivo. Tras la separación temporal de Samo en 2013, la banda continuó con Domm y Hurtado como dueto hasta ahora, consolidando su regreso esperado por millones de fans en Latinoamérica.