Ricardo Montaner en Ecuador: fechas y ciudades de su gira 'El último regreso'

Después de años lejos de los escenarios, Ricardo Montaner llegará a dos ciudades de Ecuador para reencontrarse con su público

Ricardo Montaner, ícono de la música latina, volverá a Ecuador con su gira que celebra más de 40 años de trayectoria.

Ricardo Montaner vuelve a llenar de música los corazones de sus fans con su gira ‘El último regreso World Tour 2026’. Tras una pausa en su carrera por varios años, el artista argentino-venezolano anunció que está listo para subir al escenario y cantar sus grandes éxitos, como 'Me va a extrañar' y 'Tan enamorados'.

“Un día me detuve, pero ya no puedo más”, confesó Montaner, recordando su descanso y su deseo de reconectar con el público que lo ha acompañado por décadas.

Conciertos en Ecuador: fechas y entradas

Los ecuatorianos tendrán la oportunidad de vivir este esperado regreso en dos ciudades:

Quito: 21 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui

Guayaquil: 23 de mayo en el Estadio Modelo

Las entradas estarán disponibles desde el 12 de noviembre de 2025 a las 10:00 en Ticketshow Ecuador

y en los puntos de venta autorizados.

Estos son los precios para las presentaciones de Ricardo Montaner

VIP: $40

Fan: $80

Butaca (Quito) / Cancha (Guayaquil): $120

Output Box: $170

Montaner Box: $220

Una gira que celebra su legado

La gira arrancará en Argentina y recorrerá más de 20 ciudades de América y Europa, incluyendo Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Estados Unidos, República Dominicana, España, Francia e Italia. Cada concierto busca revivir los grandes momentos de su carrera y estrechar el vínculo con sus seguidores.

“Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos”, dijo Montaner, subrayando que la gira será una celebración de su trayectoria y del cariño de su público.

