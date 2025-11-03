Britney Spears nuevamente elimina su perfil en Instagram

La cantante vuelve a eliminar su cuenta y enciende alarmas de su entorno tras un video conduciendo de forma errática

Britney Spears volvió a eliminar su cuenta de Instagram tras generar preocupación por su conducta reciente. Su perfil desapareció el domingo con el mensaje “esta página no está disponible”, aunque su cuenta en X sigue activa. La decisión llegó después de que la cantante fuera grabada conduciendo de manera peligrosa al regresar a casa tras una salida nocturna con una amiga. En el video, obtenido por Page Six, su automóvil se desvía y cruza la línea divisoria de la carretera.

El gerente del restaurante Red O en Westlake, California, donde cenó antes de conducir, aseguró que Spears no estaba bajo los efectos del alcohol y se comportó de forma amable y tranquila. Más tarde, Spears publicó un mensaje insinuando que la mujer del video no era ella, lo que generó aún más desconcierto.

El episodio ha alarmado a sus seres queridos, quienes comparan este comportamiento con los momentos previos a su crisis de 2007, cuando perdió la custodia de sus hijos Sean Preston y Jayden James. Fuentes cercanas a la cantante de Toxic señalan miedo y dudas sobre cómo ayudarla o protegerla.

El libro de Kevin Federline

El incidente coincide con el lanzamiento de un libro de su exesposo Kevin Federline, quien ha hecho nuevas acusaciones públicas, avivando la tensión mediática alrededor de Spears.

El pasado 21 de octubre se publicó el libro You thought you knew, en el que Kevin Federline -bailarín, padre de seis hijos y exesposo de Britney Spears- comparte su versión de vida, fama, paternidad y la intensa atención mediática que vivió.

En estas memorias, Federline relata sus orígenes modestos, su trayectoria como bailarín junto a estrellas como Michael Jackson y Destiny’s Child, y el impacto que tuvo su matrimonio con Britney Spears (2004-2007) sobre su vida y la de sus hijos Sean Preston y Jayden James.

Federline aborda también los retos de criar hijos bajo el foco mediático y la tensión tras la separación: sostiene que, tras su divorcio, la dinámica entre Spears, los hijos y él cambió dramáticamente.

