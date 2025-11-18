Expreso
El grupo Frontera para la canción Échame la mano
El grupo Frontera para la canción Échame la manoCortesía

Grupo Frontera por primera vez a Ecuador: fechas, precios y puntos de venta

Tendrá dos conciertos en 2026 como parte de su gira internacional 'Triste Pero Bien C*brón'

Grupo Frontera confirmó su llegada por primera vez a Ecuador con dos conciertos en octubre de 2026 como parte de su gira internacional 'Triste Pero Bien C*brón'. La agrupación se presentará el 9 de octubre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 10 de octubre en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

El anuncio se produce tras un año de presencia constante en plataformas y escenarios, con temas que han logrado destacarse en la música latina, como No se va, Un x100to y Tulum. La gira también acompaña el lanzamiento de su álbum Lo Que Nos Falta Por Llorar, que contiene la canción que da nombre al tour, en colaboración con Myke Towers.

Ecuador dentro del tour internacional

La gira incluye 27 fechas y comenzará el 28 de marzo en Monterrey, México. Recorrerá varios países de América Latina y Europa hasta llegar a Ecuador, donde el grupo mantiene un público en crecimiento desde el auge global del sonido regional mexicano.

Los boletos a la venta de Grupo Frontera en Ecuador

Los boletos estarán disponibles desde las 10:00 del 21 de noviembre en los puntos físicos y plataforma web de Ticketshow.

Precios para Quito

  • VIP: $ 40

  • Fan: $ 80

  • Butaca: $ 100

  • Output Box: $ 120

  • Frontera Box: $ 160

Precios para Guayaquil

  • VIP: $ 40

  • Fan: $ 80

  • Cancha: $100

  • Output Box: $ 120

  • Frontera Box: $160
La gira Triste Pero Bien C*brón marca un nuevo momento en la trayectoria de Grupo Frontera, tras su presencia en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con ocho menciones y dos nominaciones al Grammy por los EPs Mala Mía e Y Lo Que Viene. La agrupación también actuó en los Latin Grammys junto a Edgar Barrera, Maluma y Christian Nodal, y presentó Me jalo, tema realizado con Fuerza Regida.

