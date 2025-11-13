Artistas ecuatorianos brillan en Las Vegas: así vivieron los Latin Grammy 2025

De Ecuador a Las Vegas: lo que hicieron Mirella Cesa, Johann Vera, Álex Ponce, Luz Pinos y Mar Rendón en los Latin Grammy

Las Vegas, Estados Unidos, está llena de talento latino esta semana debido a las actividades por la edición 26 de los Latin Grammy. La gala final se realiza este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. En ese escenario se unieron ritmos, acentos y generaciones, así como múltiples nacionalidades que hablan español y portugués.

Por eso Ecuador no debía quedar fuera. Y aunque oficialmente no hay ningún artista ecuatoriano nominado este año, sí hubo presencia nacional en las diferentes actividades que preparan las disqueras, aplicaciones de streaming y conciertos de la Academia. En Instagram se pudo ver a cinco de los cantantes pop más destacados del país codearse con los nombres más reconocidos de la industria musical.

¿Qué artistas ecuatorianos son parte de los Latin Grammy 2025?

Mirella Cesa, Mar Rendón, Luz Pinos, Álex Ponce y Johann Vera compartieron sus experiencias y fotografías en las que incluso pudieron coincidir.

La dueña del andipop, Mirella Cesa, fue parte de uno de los eventos más importantes de esta edición: el homenaje a Raphael. El español fue condecorado como Persona del Año en 2025. La guayaquileña lució un traje de la diseñadora Pepa González. La cantautora escribió el tema Gretas en la piel del disco Joropango de Kerreke y Daniela Padrón, que está nominado a Mejor álbum folclórico. Esta visita le ayuda a hacer nuevas conexiones para sus canciones.

Por su parte, Johann Vera también destacó el trabajo de los diseñadores locales durante su asistencia al concierto de Mejor Nuevo Artista del Latin Grammy. El guayaquileño radicado en Ciudad de México estuvo junto a Aitana, anfitriona de la noche. En Instagram resaltó el vestuario del diseñador Neithan Herbert, quien reside en la capital mexicana.

Quienes tuvieron agenda llena fueron Luz Pinos, Mar Rendón y Álex Ponce. Ellos coincidieron en varios eventos organizados por diferentes compañías de streaming, como Spotify y Amazon Music. En estas fiestas pudieron establecer vínculos con colegas de otros países y distintos medios de comunicación.

EXPRESIONES conoció que Mar Rendón estaba muy feliz de haber sido invitada por J Balvin a su fiesta privada, donde tuvo la oportunidad de conocer tanto a José Balvin como a Maluma. También fue parte de la alfombra roja de la noche final.

