David Bisbal
David Bisbal para su álbum Todo es posible en NavidadUniversal Music Ecuador

David Bisbal presenta su versión de ‘Navidad sin ti’

Bisbal continúa su proyecto de reinterpretar canciones tradicionales de la temporada

David Bisbal inicia la temporada navideña con el lanzamiento de Navidad sin ti, un nuevo sencillo que forma parte de la reedición de su álbum Todo es posible en Navidad.

La canción, originalmente compuesta por Marco Antonio Solís, es una de las más reconocidas de las fiestas en México y América Latina, y ahora suma una versión interpretada por el artista español.

El tema conserva la esencia melódica del clásico, pero incorpora arreglos big band y una producción orquestal que acompaña la potencia vocal de Bisbal. Navidad sin ti aborda la nostalgia de pasar las fiestas lejos de un ser querido, un sentimiento que el cantante describe a través de versos como:

“Navidad sin ti, blanca Navidad / Un recuerdo más, una lágrima más / Me hace tanto bien, recordar tu amor / Soñar tu amor, sentir que aún estás.”

Con este estreno, Bisbal continúa su proyecto de reinterpretar canciones tradicionales de la temporada, una línea musical que ya consolidó con su disco anterior Todo es posible en Navidad, donde incluyó temas como Burrito Sabanero y Los peces en el río.

Además del lanzamiento del sencillo, el artista se prepara para su gira Todo es posible en Navidad, que recorrerá varias ciudades de España, entre ellas Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Las primeras fechas ya se encuentran agotadas, marcando un nuevo éxito en su trayectoria.

