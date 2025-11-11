Shakira en Quito: El setlist completo del último show y lo que debes saber
Repase los ´titulos de las canciones confirmadas para que viva al máximo el último show en la capital ecuatoriana
Tras siete años de ausencia, Shakira se despide de Ecuador este martes 11 de noviembre de 2025 con su tercer y último concierto en el Estadio Olímpico Atahualpa. La artista colombiana reconquistó al público ecuatoriano con sus dos primeras presentaciones, que agotaron todas las localidades y confirmaron el rotundo éxito de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.
La fiebre de Shakira brilla en Quito antes de su segundo conciertoLeer más
Un cierre histórico en Quito
Las dos primeras fechas dejaron en evidencia la conexión intacta entre la artista y sus fanáticos. Durante más de dos horas, la intérprete de ‘Antología’ y ‘La tortura’ repasó 29 canciones que marcaron distintas etapas de su carrera. La gira, que fusiona sus clásicos con los éxitos recientes del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, se ha convertido en una de las más importantes de la región en 2025.
El tercer concierto, programado para la noche del 11 de noviembre, marca la despedida de Shakira del público ecuatoriano. Según los organizadores, las entradas ya están agotadas, con solo unas pocas localidades premium que se vendieron en las últimas horas a través del portal Feel The Tickets.
De acuerdo con el programa oficial de la gira, este es el setlist completo interpretado durante las tres noches en la capital ecuatoriana. EXPRESIONES conoció de primera mano el listado de temas que cantara en el cierre de esta etapa ecuatoriana.
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour setlist oficial en Quito
- Intro La Huesera
- La fuerte
- Girl Like Me
- Intuición / Estoy aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos
- Antología
- Día de enero
- Suerte
- Waka Waka (This Time for Africa)
- Loba
- Sessions #53 (con Bizarrap)
Entre cada bloque, la artista proyecta interludios visuales, textos en pantalla y segmentos poéticos que narran su transformación artística, desde La Huesera hasta Isabell the Wolf, un hilo conceptual que une el espectáculo con la narrativa de Las Mujeres Ya No Lloran.
Detalles del último concierto en Quito
- Fecha: Martes 11 de noviembre de 2025
- Lugar: Estadio Olímpico Atahualpa
- Duración del show: 2 horas aprox.
- Puertas: 16:00
- Inicio estimado: 20:00
Las localidades, especialmente las más económicas, ya se encuentran agotadas desde la semana anterior.
Nataly Valencia y Jorge Ulloa, de EnchufeTV, caminaron junto a Shakira en QuitoLeer más
Shakira continúa su tour por Sudamérica
Luego de su paso por Quito, Shakira continuará su recorrido por Sudamérica con presentaciones en Lima (15 al 18 de noviembre), Santiago de Chile (22 de noviembre), Asunción (28 y 29 de noviembre), Montevideo (3 y 4 de diciembre) y Buenos Aires (8, 9 y 11 de diciembre), antes de cerrar el año con dos fechas en el Hard Rock Café de Hollywood, Florida, el 27 y 28 de diciembre.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
@expresoec 🎤✨ ¡Shakira hizo temblar el Atahualpa! Quito se rindió ante 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour': luces, nostalgia y dos horas de pura energía. Miles cantaron ‘Antología’, ‘La Fuerte’, ‘Hips Don’t Lie’ y más, mientras la barranquillera lanzó mensajes de empoderamiento que encendieron al estadio. 👉 Más detalles del concierto en expreso.ec y extra.ec #ShakiraEnQuito #LasMujeresYaNoLloranTour #EXPRESO ♬ sonido original - Diario Expreso