Shakira en Quito: El setlist completo del último show y lo que debes saber

Tras siete años de ausencia, Shakira se despide de Ecuador este martes 11 de noviembre de 2025 con su tercer y último concierto en el Estadio Olímpico Atahualpa. La artista colombiana reconquistó al público ecuatoriano con sus dos primeras presentaciones, que agotaron todas las localidades y confirmaron el rotundo éxito de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Un cierre histórico en Quito

Las dos primeras fechas dejaron en evidencia la conexión intacta entre la artista y sus fanáticos. Durante más de dos horas, la intérprete de ‘Antología’ y ‘La tortura’ repasó 29 canciones que marcaron distintas etapas de su carrera. La gira, que fusiona sus clásicos con los éxitos recientes del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, se ha convertido en una de las más importantes de la región en 2025.

El tercer concierto, programado para la noche del 11 de noviembre, marca la despedida de Shakira del público ecuatoriano. Según los organizadores, las entradas ya están agotadas, con solo unas pocas localidades premium que se vendieron en las últimas horas a través del portal Feel The Tickets.

De acuerdo con el programa oficial de la gira, este es el setlist completo interpretado durante las tres noches en la capital ecuatoriana. EXPRESIONES conoció de primera mano el listado de temas que cantara en el cierre de esta etapa ecuatoriana.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour setlist oficial en Quito

Intro La Huesera

La fuerte

Girl Like Me

Intuición / Estoy aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos así

Pies descalzos

Antología

Día de enero

Suerte

Waka Waka (This Time for Africa)

Loba

Sessions #53 (con Bizarrap)

Entre cada bloque, la artista proyecta interludios visuales, textos en pantalla y segmentos poéticos que narran su transformación artística, desde La Huesera hasta Isabell the Wolf, un hilo conceptual que une el espectáculo con la narrativa de Las Mujeres Ya No Lloran.

Detalles del último concierto en Quito

Fecha: Martes 11 de noviembre de 2025

Lugar: Estadio Olímpico Atahualpa

Duración del show: 2 horas aprox.

Puertas: 16:00

Inicio estimado: 20:00

Las localidades, especialmente las más económicas, ya se encuentran agotadas desde la semana anterior.

Shakira continúa su tour por Sudamérica

Luego de su paso por Quito, Shakira continuará su recorrido por Sudamérica con presentaciones en Lima (15 al 18 de noviembre), Santiago de Chile (22 de noviembre), Asunción (28 y 29 de noviembre), Montevideo (3 y 4 de diciembre) y Buenos Aires (8, 9 y 11 de diciembre), antes de cerrar el año con dos fechas en el Hard Rock Café de Hollywood, Florida, el 27 y 28 de diciembre.

