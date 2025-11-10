Nataly Valencia y Jorge Ulloa, de EnchufeTV, caminaron junto a Shakira en Quito

La actriz y el productor quiteño contaron los pormenores de su participación junto a Shakira

Nataly Valencia estuvo al frente del séquito de chicas que acompañan a Shakira

“Alguien que le diga a la colegiala Naty que conoció a Shakira”, fue el texto con el que la actriz Nataly Valencia acompañó el video que subió a su cuenta de Instagram, en el que se la ve junto a la artista colombiana. Este momento ocurrió el pasado domingo 9 de noviembre y, hasta la mañana del lunes 10, compartió los pormenores de este encuentro.

Vestida con gafas oscuras y un traje plateado, similares a los que usa Shakira, Nataly caminó junto a ella en el espacio denominado Camina con la loba, en el que suelen participar personas del público o invitados especiales.

Pero no estuvo sola: también fue invitado su esposo, el director Jorge Ulloa. Los dos rostros más representativos de EnchufeTV mostraron en este clip su emoción y el lado más cercano de la superestrella del pop. “Me abrazó tres veces”, contó emocionada quien estuvo en la primera fila de este grupo durante la segunda noche del concierto.

Su participación recibió elogios por parte de sus seguidores. “Yo en la caminata solo te veía a ti @natalyvalencia.v. Me olvidé de Shakira”, comentó la usuaria Catalina Gómez. Por su parte, otra seguidora, Saria Guamán, escribió: “Naty, estuviste ahí representando a la verdadera mujer ecuatoriana: inteligente, creativa, sencilla y humana. Me hiciste feliz”.

El reel de la actriz de EnchufeTV y de la película Dedicada a mi ex suma más de 250 mil reproducciones.

Esta dinánmica de Shakira en sus conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se denomina Camina con la Loba, una experiencia que permite a algunos seguidores acompañarla durante su ingreso al escenario. Esta iniciativa se ha desarrollado en países como México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, y ha despertado la curiosidad de los fans ecuatorianos que esperan su turno para vivirla.

El sitio oficial shakira.com/caminaconlaloba es el necesario para participar en el concurso. El formulario de registro continúa disponible para inscripciones generales, lo que ha motivado a varios seguidores a registrarse con la esperanza de ser considerados cuando el concurso se active localmente.

Requisitos generales del concurso

Contar con una entrada confirmada para el concierto.

Registrarse en el sitio web oficial del concurso.

En Ecuador, se debe grabar un video en redes sociales y etiquetar a Feel the club.

