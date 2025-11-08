Shakira en Ecuador: el monumental escenario del tour ya está listo en el Atahualpa

Las mujeres ya no lloran World Tour cuenta con un montaje técnico de gran escala en el Estadio Olímpico Atahualpa

Shakira en el escenario de Las Mujeres Ya no Lloran

Quito vive una jornada clave en la antesala del primer concierto de Shakira en Ecuador. La artista colombiana presentará su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour con un montaje técnico de gran escala en el Estadio Olímpico Atahualpa, que albergará tres funciones: el 8, 9 y 11 de noviembre.

El montaje del escenario principal se ha convertido en uno de los retos logísticos más grandes para los organizadores locales. Emilio Mejía, productor técnico de espectáculos y responsable del armado en Quito, explicó que la estructura soporta alrededor de 300 toneladas de peso. “El reto más grande fue asegurarnos y trabajar para que la estructura soporte el peso y no tengamos problemas como en otros países”, indicó.

El techo, proveniente de México, cuenta con una capacidad de carga probada en varias fechas del tour. “Adicional hemos traído material como arena panels para que el tour pueda hacer su load in y load out acorde a lo que una obra así necesita”, agregó Mejía. Las torres de delay, también transportadas desde México, permiten reducir la obstrucción visual en las localidades más lejanas.

Escenario del concierto de Shakira en Quito, Ecuador Cortesia

Shakira viaja con mas de 160 personas

El equipo técnico que acompaña a Shakira es el mismo que ha trabajado en todas las presentaciones de la gira. “Ellos viajan con cerca de 160 personas; localmente tenemos un equipo de 200 en diferentes labores, todo de acuerdo a cronogramas y planes establecidos con mucha antelación”, señaló Mejía. Durante cada fecha, se estima la participación de cerca de 2.000 personas en tareas de producción, montaje, seguridad y logística.

El operativo incluye más de 30 generadores de luz, 3.000 metros de cable y 45 plataformas de 40 pies, descargadas con el uso de 20 montacargas. El montaje en el estadio quiteño fue concluido con varios días de anticipación, permitiendo realizar pruebas de sonido y ajustes técnicos.

“El equipo local ha recibido muy buenos comentarios, ya que hasta ahora se ha hecho un gran trabajo demostrando que estamos preparados para todo tipo de retos”, concluyó Mejía.

La capital ecuatoriana espera recibir a decenas de miles de personas durante las tres fechas del Las mujeres ya no lloran World Tour, así el regreso de Shakira a los escenarios nacionales, deja claro que Ecuador está preparado para los montajes de gran magnitud técnica y coordinación internacional.

