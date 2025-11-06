'Sexo, violencia y llantas', la canción con la Rosalía abre LUX | Detalles del álbum

la artista española explora la dualidad entre lo humano y lo espiritual, una constante en esta nueva obra

Rosalía presentó su nuevo álbum LUX, compuesto de 15 temas. La canción con la que abre el álbum se llama Sexo, Violencia y Llantas, una de las composiciones más introspectivas de su carrera. En este tema, la artista española explora la dualidad entre lo humano y lo espiritual, una constante en esta nueva obra.

Con versos como “Quién pudiera vivir entre los dos / Primero amar el mundo y luego amar a Dios”, la cantante introduce una reflexión sobre la dificultad de equilibrar la vida terrenal con la fe. A través de una estructura lírica simbólica, Rosalía contrapone dos universos: el de lo físico “sexo, violencia y llantas”, y el de lo celestial, “palomas y santas”, sin hallar un punto intermedio. La letra propone una búsqueda de sentido en medio de las tensiones que definen la existencia contemporánea.

El tema mantiene la estética conceptual de sus anteriores proyectos, donde lo sagrado y lo profano conviven. La artista utiliza imágenes que remiten tanto a lo urbano como a lo místico, construyendo un discurso que conecta la pasión humana con la trascendencia espiritual.

Presentación de LUX en Barcelona

La cantante española presentó LUX, su cuarto álbum de estudio, durante un evento privado celebrado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona. La cita tuvo lugar el miércoles 5 de noviembre y reunió a seguidores seleccionados, periodistas y figuras del mundo del espectáculo, la música y el deporte.

El encuentro, concebido como una listening party, permitió escuchar por primera vez los temas del disco. Rosalía apareció sobre un escenario cubierto con sábanas blancas y, a las 21:30, comenzó la reproducción de canciones como Porcelana, La perla, De madrugá y la ya conocida Berghain.

Durante la sesión, proyecciones visuales y efectos de iluminación transformaron la Sala Oval del museo, mientras la artista acompañaba el momento con gestos y movimientos performáticos. Entre los asistentes se encontraban Rossy de Palma, Amaia, los hermanos Muñoz de Estopa, Belén Esteban, Ilia Topuria, Jordi Évole y Paco León.

Simultáneamente, eventos similares se desarrollaron en ciudades como Ámsterdam, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Lisboa, Londres, Milán, París, Santiago de Chile, Estocolmo y Tokio.

Horas antes del evento, el álbum se filtró en internet. Además, el abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, solicitó suspender la presentación al advertir que las “enormes vibraciones” del sonido podían afectar las pinturas murales del museo. La petición no prosperó, aunque reveló públicamente la ubicación del evento, hasta entonces mantenida en reserva.

