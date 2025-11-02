Expreso
Mirella Cesa,Pancho Terán junto a Madrigal y Ricardo Pita.
Mirella Cesa,Pancho Terán junto a Madrigal y Ricardo Pita.Cortesía

Vuelven las Sesiones Insólitas al Teatro Sánchez Aguilar

Las presentaciones se desarrollarán durante tres miércoles consecutivos de noviembre

El ciclo de conciertos íntimos del Teatro Sánchez Aguilar retoma su formato presencial con una programación que reúne a voces emblemáticas de la escena nacional. Las presentaciones se desarrollarán durante tres miércoles consecutivos de noviembre, siempre a las 20:00, con entradas disponibles a un valor de 25 dólares.

¿Qué artistas participarán en las Sesiones Insólitas de noviembre?

La primera fecha será el 5 de noviembre con Mirella Cesa, quien ofrecerá un recital acústico acompañado de charango, guitarra y percusión. El repertorio incluirá algunos de sus temas más representativos junto con las historias que dieron origen a cada composición.

La cantautora fue parte de los Billboard Latinos este año, desarrollados en Miami.

El 12 de noviembre, Nathalia Madrigal y Ricardo Pita compartirán escenario en el espectáculo La culpa es de mi viejo. El concierto gira en torno a la herencia musical y los lazos familiares, con un repertorio que combina memoria y amistad.

El ciclo concluirá el 19 de noviembre con Pancho Terán, quien presentará una selección de canciones de su discografía en formato acústico. Lo acompañarán guitarras, bajo y cajón peruano, en un espacio pensado para el encuentro directo con el público.

