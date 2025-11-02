Vuelven las Sesiones Insólitas al Teatro Sánchez Aguilar

El ciclo de conciertos íntimos del Teatro Sánchez Aguilar retoma su formato presencial con una programación que reúne a voces emblemáticas de la escena nacional. Las presentaciones se desarrollarán durante tres miércoles consecutivos de noviembre, siempre a las 20:00, con entradas disponibles a un valor de 25 dólares.

La primera fecha será el 5 de noviembre con Mirella Cesa, quien ofrecerá un recital acústico acompañado de charango, guitarra y percusión. El repertorio incluirá algunos de sus temas más representativos junto con las historias que dieron origen a cada composición.

La cantautora fue parte de los Billboard Latinos este año, desarrollados en Miami.

El 12 de noviembre, Nathalia Madrigal y Ricardo Pita compartirán escenario en el espectáculo La culpa es de mi viejo. El concierto gira en torno a la herencia musical y los lazos familiares, con un repertorio que combina memoria y amistad.

El ciclo concluirá el 19 de noviembre con Pancho Terán, quien presentará una selección de canciones de su discografía en formato acústico. Lo acompañarán guitarras, bajo y cajón peruano, en un espacio pensado para el encuentro directo con el público.

