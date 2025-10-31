Rob Jetten gana las elecciones en Países Bajos y lo celebra con su novio argentino

La emoción del aspirante al cargo de primer ministro de Países Bajos fue compartida también con sus votantes

Rob Jetten, líder del partido centrista Demócratas 66 (D66), se posicionó como la principal figura política de los Países Bajos tras los comicios de octubre de 2025. Con 38 años, se perfila como el posible primer ministro del país del noroeste europeo.

Pero eso no es lo único que lo vuelve noticia, sino su cercanía con el mundo latino y relación con un deportista argentino. Se trata de Nicolás Keenan, integrante de la selección nacional de hockey sobre césped y jugador del club Klein Zwitserland en la liga neerlandesa. Ambos anunciaron su compromiso en 2024.

De confirmarse el nombramiento de Jetten como primer ministro, Keenan podría asumir el rol simbólico de primer caballero de los Países Bajos. La situación colocaría a dos argentinos en posiciones destacadas dentro de la Casa Real neerlandesa, pues Máxima Zorreguieta es la reina consorte.

Así fue la celebración de Rob Jetten

La emoción del aspirante al cargo de primer ministro de Países Bajos fue compartida no solo con sus votantes y colegas del partido, sino también decidió hacerlo con una dedicatoria especial para su pareja. Con unas sentidas palabras le agradeció al delantero masculino de hockey sobre césped. “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti”, escribió en español en un posteo que subió a su cuenta de Instagram seguida por más de 242 mil personas.

Allí eligió dos fotos muy especiales con el deportista de 28 años: una abrazados en medio del búnker de campaña y la otra mientras Rob mira a un Nico emocionado por lo sucedido. “Te amo, señor Jetten”, le contestó él en los posteos. “Casémonos”, le devolvió el político.

Nicolás Keenan, nació en Buenos Aires en 1997, ha representado a Los Leones en múltiples torneos internacionales y ciclos olímpicos.

