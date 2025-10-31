Xross, el productor ecuatoriano detrás del éxito de María Becerra: Presentan JoJo

El productor ecuatoriano Xross vuelve a trabajar con la argentina María Becerra. Así nace JoJo, el primer sencillo de Quimera, un proyecto conceptual que explora los múltiples alter egos de la cantante. El álbum, producido por Xross, verá la luz el 20 de noviembre y marcará una nueva etapa en la carrera de ‘La nena de Argentina’.

En esta nueva colaboración, Xross se consolida como una figura clave detrás de los lanzamientos más exitosos de la artista. “El productor tiene una parte de psicólogo”, explicó en una entrevista reciente. “Hay que entender mucho a la otra persona, cómo funciona su cabeza y qué está dispuesto a ceder o no. Con Mari hay una química especial cuando trabajamos”.

Es tal su cercanía que para JoJo, Xross sale como actor invitado en el videoclip en su papel de DJ.

La historia de Xross

Nacido en Guayaquil, Xavier Rosero, su nombre real, fue nominado en dos ocasiones a los Latin Grammy y ganó el Premio Gardel junto a Becerra por Ahora, reconocida como mejor canción pop urbano. También fue coproductor de Te cura, parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos 10, y del tema Ramen para dos, junto a Becerra y Paulo Londra, que superó los 60 millones de reproducciones en un mes.

Además de su trabajo con Becerra, Xross ha colaborado con Enrique Iglesias, Yandel, Pablo Alborán, Lola Índigo y Guaynaa, entre otros. Su estilo se caracteriza por la búsqueda de autenticidad en cada proyecto. “No me gusta lo plástico. Si trabajamos un tema en otro idioma o cultura, hay que entenderla, estudiarla y respetarla. La música debe sentirse real”, comentó para Infobae.

La relación profesional entre Xross y María Becerra comenzó en 2022 y rápidamente se transformó en una sociedad creativa. “Con Mari somos como hermanos. Nos entendemos en el estudio. Sabemos anticiparnos a lo que el otro va a hacer”, dijo el productor. Juntos han logrado algunos de los lanzamientos más exitosos del pop urbano latino y continúan desarrollando proyectos que cruzan fronteras culturales y sonoras.

Con Quimera, Xross da un nuevo paso en su trayectoria internacional y reafirma su rol como uno de los productores más influyentes de la música latina actual. “Estoy enfocado en seguir posicionando a Ecuador en el mapa de la música global”, expresó.

