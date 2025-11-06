No solo es Shakira: estos son los otros conciertos en Ecuador en noviembre de 2025

Sumamos a esta lista los conciertos hasta ahora anunciados para el mes de diciembre

El cierre del 2025 llega con una cartelera musical que promete llenar de ritmo, emoción y nostalgia los escenarios de Ecuador. Entre noviembre y diciembre, artistas internacionales y regionales aterrizan en el país con giras que celebran trayectorias, reencuentros con el público y lanzamientos recientes. La temporada de conciertos se perfila como una de las más intensas del año, con propuestas que van desde el pop latino y la música urbana hasta la balada romántica.

La agenda de conciertos entre noviembre y diciembre en Ecuador

Las primeras semanas de noviembre marcan el regreso de grandes figuras. Shakira, una de las artistas más influyentes del mundo, se presentará en Quito los días 8, 9 y 11 de noviembre con su tour Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que ya ha agotado entradas en varios países. Por su parte, Alejandro Fernández traerá a Ecuador su gira Homenaje a Vicente Fernández con presentaciones el 6 de noviembre en Quito y el 8 en Guayaquil en los coliseos General Rumiñahui y Voltaire Paladines Polo, ofreciendo un repaso por los clásicos de su repertorio ranchero y sus colaboraciones más recientes.

El calendario continúa con la presentación de la puertorriqueña De la Rose, el 14 de noviembre en Samborondón (Arena Park), una de las artistas femeninas emergentes más comentadas del pop urbano. Días después, el cantante español Melendi volverá al país con dos fechas: el 26 de noviembre en Quito y el 28 en Guayaquil, con su tour 20 años sin noticias.

La nostalgia también se hará presente con el regreso de Flor Bertotti, ícono de la generación de los 2000 por su papel de Floricienta, quien se reencontrará con su público ecuatoriano el 27 de noviembre en Guayaquil con su show Flor Bertotti en vivo. Este será su primer show en el estadio Alberto Spencer como solista.

Diciembre no se quedará atrás. Lasso abrirá el último mes del año con una triple fecha en Guayaquil (4 de diciembre), Cuenca (5) y Quito (6), parte de su gira Malcriado Tour, donde interpreta sus temas más populares como Ojos marrones. Los shows son en el Centro de Convenciones, La Casa de Cultura y el teatro San Gabriel, respectivamente.

Para los más clásicos, la baladista chilena Myriam Hernández actuará el 11 de diciembre en Samborondón, seguida por Beele, quien cerrará la agenda con su presentación el 12 de diciembre en Guayaquil, en un show de denominado: 'La ´última farra del año'

Los próximos meses marcarán así un cierre de año musical en el que Ecuador volverá a ser punto de encuentro de estrellas internacionales, nuevas voces y públicos que celebran la música en vivo como una experiencia compartida.

