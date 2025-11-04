Miss Universo Ecuador se pronuncia tras el incidente de Miss México en Tailandia

Luego del incidente protagonizado por el director del certamen Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, y la representante de México, Fátima Bosch, la organización Miss Universo Ecuador confirmó que Nadia Mejía, candidata ecuatoriana en la edición 2025, se encuentra bien y continúa participando en las actividades en Tailandia.

El pronunciamiento de la Organización Miss Ecuador

Miguel Panus, directivo de la organización local, señaló que mantuvo comunicación directa con Mejía durante el suceso. “Ella está bien, justamente hablamos durante lo ocurrido”, indicó. Agregó que el hecho fue tal como se observó en los videos difundidos en redes sociales y que, tras la confrontación, un grupo de candidatas acompañó a Bosch y a miembros de la organización internacional a una habitación del hotel antes de retomar las actividades programadas.

Panus explicó que la organización ecuatoriana se mantiene alineada con el comunicado oficial emitido por Miss Universe. “Nos mantenemos con el comunicado que emitió la organización internacional. En caso de hacerlo, no afectaría a Nadia dentro de la competencia, pero preferimos regirnos en base a lo que dicta la organización”, expresó.

El directivo añadió que desde el grupo oficial de directores nacionales se ha pedido transmitir calma ante la controversia. “Nos han pedido que transmitamos tranquilidad a nuestras candidatas, que lo mejor está por venir”, afirmó.

¿Quién acompañará a Nadia Mejía en la noche final?

Asimismo, confirmó que Tahiz Panus, junto con la familia de Nadia Mejía, viajará a Tailandia para acompañarla en la gala final, prevista para el 21 de noviembre.

Raúl Rocha, director de Miss Universo México se pronuncia

Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universe, se pronunció públicamente tras el incidente ocurrido durante la ceremonia de bandas en Tailandia, en la que el director Nawat Itsaragrisil increpó a la representante de México, Fátima Bosch. “Nawat, you need to stop”, escribió Rocha en un mensaje compartido en redes sociales.

En un comunicado oficial, el ejecutivo expresó su solidaridad con las 122 delegadas del certamen y condenó la actitud de Itsaragrisil, quien preside Miss Grand International y es director nacional de Miss Universe Tailandia. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, señaló Rocha.

El presidente de Miss Universe informó que ordenó limitar la participación de Itsaragrisil en los eventos oficiales del concurso y que una delegación de ejecutivos, encabezada por Mario Búcaro, viajará a Tailandia para tomar el control de la organización local. “He instruido a nuestro CEO para que emita un comunicado detallando las acciones corporativas que llevaremos a cabo como consecuencia de estos actos”, precisó.

Rocha concluyó su pronunciamiento reafirmando el compromiso de la organización con el respeto y la igualdad. “Los valores de dignidad hacia la mujer no son negociables. Miss Universe es una plataforma de empoderamiento para que las voces de todas nuestras delegadas sean escuchadas en el mundo”, afirmó.

