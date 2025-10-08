Floricienta regresa a Ecuador para celebrar con un concierto sus 20 años de carrera

Flor Bertotti regresará a Ecuador con su gira internacional Otra Vuelta Tour. La cantante y actriz argentina presentará su espectáculo en Guayaquil el próximo 27 de noviembre de 2025, en un show que promete reunir a varias generaciones de seguidores.

La celebración recorre toda América Latina

El concierto forma parte de una serie de presentaciones por América Latina que conmemoran los 20 años del fenómeno televisivo Floricienta, además de repasar otras etapas de la trayectoria musical de la artista. “El año pasado no pudimos llegar a todos los lugares que queríamos. Cuando terminó la gira, dijimos: ‘Vamos a tomarnos un respiro y, antes de preparar un show nuevo, llevemos este espectáculo tan lindo a los países a los que no llegamos o a los que nos quedamos con las ganas de repetir’. Ese es el espíritu de ‘Otra vuelta’”, señaló Bertotti sobre esta etapa de su tour.

Las entradas estarán disponibles a partir del 30 de septiembre a las 19:00 en ticketshow.com.ec. Los precios y localidades para Guayaquil son los siguientes:

General Etapa 2: $46.50 + IVA (no numerado)

Tribuna Etapa 2: $71.50 + IVA (no numerado)

Palco: $106.50 + IVA (sillas numeradas)

Otra Vuelta Box: $131.50 + IVA (sillas numeradas)

El evento permitirá al público revivir canciones emblemáticas como Flores amarillas, Hay un cuento, Un enorme dragón y Mi vestido azul, junto a temas de Niní y de su carrera como solista.

Para más información, los organizadores han habilitado el número de contacto +593 98 472 4111 y el sitio web oficial ticketshow.com.ec

