Miranda, Camila y Manuel Medrano, conciertos en Ecuador para octubre de 2025

Los ecos del pop latino resonarán con fuerza este octubre en Ecuador. Cuatro de los nombres más influyentes de la música en español, Manuel Medrano, Jesse & Joy, Camila y Miranda!, llegarán con sus respectivas giras internacionales, convirtiendo al mes en una verdadera temporada de reencuentros musicales. Desde la balada romántica hasta el electro-pop, los escenarios de Quito, Guayaquil y Cuenca recibirán espectáculos que celebran trayectorias consolidadas, nuevos discos y el regreso de artistas que han marcado a distintas generaciones.

Cada uno de estos conciertos representa una historia de evolución artística: Medrano con su 10 Años Tour, Jesse & Joy con El Despecho Tour, Camila con El Regreso Tour y Miranda! con su Nuevo Hotel Miranda! Tour 2025. Juntos, forman una cartelera que confirma el poder del pop latino en vivo y el interés del público ecuatoriano por volver a cantar sus himnos más emblemáticos.

Manuel Medrano, celebra su décimo aniversario de carrera

El eco de una década suena más fuerte que nunca para Manuel Medrano. El cantautor colombiano, ganador de tres Latin Grammy y referente del pop latino, celebra diez años de trayectoria con una gira internacional que lo llevará a escenarios de América y Europa, e incluye tres fechas confirmadas en Ecuador.

El 10 Años Tour marca un recorrido por su evolución artística, desde los éxitos ‘Bajo el agua’ y ‘Afuera del planeta’ hasta nuevas composiciones de su próxima producción discográfica. “Este es el momento en el que siento que mi carrera realmente despega”, expresó el artista, al referirse a su conexión con el público latinoamericano.

En Ecuador, Medrano ofrecerá tres conciertos:

Guayaquil: jueves 30 de octubre de 2025, 21:00, Centro de Convenciones Simón Bolívar.

Quito: viernes 31 de octubre de 2025, 21:00, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Cuenca: sábado 1 de noviembre de 2025, Coliseo Jefferson Pérez Quezada.

Jesse & Joy: emociones y recuerdos en su ‘Despecho Tour’

El dúo mexicano Jesse & Joy regresa a Ecuador con El Despecho Tour, la gira que celebra casi dos décadas de carrera y la presentación de su nuevo álbum Lo que nos faltó decir (2025). El concierto será el 17 de octubre de 2025, a las 21:00, en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.

La gira, iniciada en Costa Rica, reúne clásicos como ‘¡Corre!’, ‘Espacio sideral’ y ‘La de la mala suerte’ con las nuevas composiciones del álbum. Con una puesta en escena íntima y visualmente renovada, el dúo promete un recorrido por las emociones que los han convertido en una de las agrupaciones más queridas del pop latino.

Las entradas están disponibles desde el 30 de junio a través de www.feelthetickets.com. Jesse & Joy, ganadores de múltiples Latin Grammy, consolidan así su posición como una de las voces más representativas de la música romántica en español.

Camila: el regreso del trío mexicano más esperado

El grupo Camila llega a Ecuador con su gira internacional El Regreso Tour, una serie de conciertos que celebra su reencuentro con los escenarios y con el público latinoamericano. La cita será el sábado 25 de octubre de 2025, a las 20:00, en el Coliseo General Rumiñahui de Quito.

La gira, que ha recorrido países como Venezuela, Perú, Guatemala, Estados Unidos y México, marca el regreso del trío conformado por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo. En el repertorio figuran sus mayores éxitos como ‘Mientes’, ‘Todo cambió’, ‘Bésame’ y ‘Solo para ti', junto con nuevas canciones que reflejan su actual etapa creativa.

Las entradas están disponibles en www.buenplan.com.ec.

Miranda! regresa con su pop teatral argentino

El dúo argentino Miranda!, formado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas, regresa a Ecuador con el Nuevo Hotel Miranda! Tour 2025, con el que celebran más de veinte años de trayectoria. El tour presentará su más reciente álbum Nuevo Hotel Miranda! y llegará con dos conciertos confirmados:

Quito: jueves 23 de octubre, 20:00, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura.

Guayaquil: sábado 25 de octubre, 20:30, en Arena Park Samborondón.

“Estamos muy contentos de regresar a Ecuador con este show increíble, con esta súper fiesta que fuimos armando de a poquito”, dijo Gattas. Por su parte, Sergi adelantó que el concierto será “un punto de encuentro entre los dos últimos discos”, combinando momentos íntimos y celebratorios.

El nuevo álbum, lanzado en mayo de 2025, reinterpreta su catálogo junto a artistas invitados y consolida a Miranda! como una de las propuestas más innovadoras del pop argentino. Su espectáculo, colorido y teatral, busca capturar la energía festiva que ha definido a la banda desde 2001.

