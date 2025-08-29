Manuel Medrano Guayaquil 2025: Entradas, precios, fecha y lo que debes saber

Manuel Medrano llega a Guayaquil el 30 de octubre de 2025 con el “10 Años Tour”. Revisa aquí los detalles

El cantautor colombiano Manuel Medrano regresa a Ecuador para celebrar sus diez años de carrera artística con el esperado “10 Años Tour”. Guayaquil será una de las paradas más importantes de esta gira y los fanáticos ya se preparan para cantar junto a él.

A continuación, te contamos cuándo será el concierto, cuánto cuestan las entradas, dónde comprarlas y todos los detalles que necesitas saber.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Manuel Medrano en Guayaquil?

El show de Manuel Medrano en Guayaquil está confirmado para el jueves 30 de octubre de 2025, a las 21:00, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, ubicado en la Avenida de las Américas.

¿Cuál es el valor de las entradas?

Las entradas están disponibles desde mayo de 2025 y se venden principalmente a través del sitio “You Tickets Company”.

Precios (Guayaquil):

Preferencia: USD 45

VIP Izquierda/Derecha: USD 75

WGD Golden: USD 105

Medrano Box: USD 140

¿Cómo comprar las entradas al concierto de Manuel Medrano?

El sitio principal para adquirir entradas es You Tickets Company, donde también se habilita la opción de pago mediante transferencia bancaria. También figura en el sitio oficial del artista entre las fechas de su gira.

¿Dónde dará conciertos Manuel Medrano?

El paso del cantautor colombiano de 37 años Manuel Medrano por Ecuador incluirá shows en tres ciudades:

Guayaquil: 30 de octubre (Centro de Convenciones Simón Bolívar)

Quito: 31 de octubre (Ágora de la Casa de la Cultura)

Esta gira es un recorrido por los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas latinos más destacados de la última década, además de nuevas canciones que marcarán el inicio de su próxima etapa musical.

El concierto de Manuel Medrano en Guayaquil 2025 promete ser una de las noches más memorables del año. Con precios que van desde los USD 45, los fanáticos tienen la oportunidad de vivir de cerca el talento y las letras que han hecho del colombiano un referente en la música latina.

