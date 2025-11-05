Beéle confirma concierto en el Estadio Capwell de Guayaquil: fecha y entradas

El concierto de Beéle en Guayaquil forma parte de gira mundial Borondo Tour. La preventa ya está habilitada

El artista colombiano Beéle confirmó su presentación en el Estadio George Capwell, al sur de Guayaquil, como parte de su gira mundial Borondo Tour. El espectáculo se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre de 2025, a las 20h00, y contará con la participación del DJ Westcol.

Con apenas 23 años, Beéle se ha posicionado como una de las voces más escuchadas del género urbano latino, alcanzando más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Ha sido nominado a los Latin Grammy 2025 por el tema La Plena y ha destacado en los Premios Juventud y Premios Heat Latin Awards.

La música de Beéle y su nuevo disco Borondo

Su más reciente álbum, Borondo, reúne 26 canciones y colaboraciones con Marc Anthony y Carla Morrison. “Cada canción representa un pedazo de mi vida”, expresó el artista al referirse a su proyecto. En Colombia, “hacer un borondo” significa salir a dar una vuelta, concepto que el cantante trasladó a una experiencia musical y emocional para su público.

Durante su gira internacional, Beele ha agotado seis arenas consecutivas en Latinoamérica y Europa. Entre sus colaboraciones más reconocidas se encuentran las realizadas con Shakira, Ed Sheeran, Ryan Castro y Nicky Jam.

Entre sus mayores éxitos se destacan Mi Refe, Si Te Pillara, Quédate, Top Diesel y No Tiene Sentido. La presentación en Guayaquil contará con una producción internacional con pantallas gigantes, efectos visuales e iluminación de gran escala.

La preventa para el concierto de Beéle

El registro previo para acceder a la preventa exclusiva está disponible hasta el 11 de noviembre en www.ticketstar365.com/registro/Beele.

Concursso para conocer a Beéle

Los seguidores podrán participar en una dinámica especial para ganar 10 entradas gratis y un Meet & Greet con Beele, que permitirá conocerlo y tomarse fotos con él. Para participar, los interesados deben comentar la publicación o el video oficial del artista que se subirá a las redes de Dika Producciones, etiquetar a @ticketstar365, @dika y a cinco amigos, además de compartir el contenido en sus historias.

Precios para el concierto de Beéle

Los precios de las entradas para el concierto de Beele en el Estadio George Capwell ya fueron anunciados. En la fase de preventa, la localidad Que Viaje General cuesta 35 dólares, mientras que en precio normal sube a 45 dólares.

La entrada Si Te Pillara Tribuna tiene un valor de 55 dólares en preventa y 65 dólares en precio normal.

El palco Top Diesel cuesta 95 dólares en preventa y 105 dólares en precio regular.

La Suite Frente al Mar se venderá en 55 dólares durante la preventa y 65 dólares en su valor normal.

El sector de Tu Infiel Favorito Fan Zone tiene un costo de 65 dólares en preventa y 75 dólares en precio normal.

Por su parte, I Miss You costará 135 dólares en preventa y 150 dólares después.

Finalmente, la experiencia La Plena Box tiene el precio más alto: 195 dólares en preventa y 225 dólares en precio normal.

