Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

El artista colombiano se presentará gratis en Ecuador este miércoles. El evento del Gobierno dice tener un fin ambiental

El cantautor colombiano vendrá este 29 de octubre a dar un concierto gratuito en Ecuador.

El artista colombiano Beele ofrecerá un concierto gratuito en Cuenca este miércoles 29 de octubre de 2025. El evento, denominado "Cuenca Natural Flow", fue anunciado por el gobierno de Daniel Noboa y se presenta como el "primer festival por la conservación de los páramos". La cita iniciará a las 17:00 en el Cuartel Dávalos.

Un concierto gratis en Cuenca

La presentación del intérprete de "Loco" y "Si te pillara" fue confirmada tanto por la Presidencia como por el propio artista. "Qué tal mi gente de Cuenca, por acá los saludo para recordarles de que este 29 de octubre vamos a estar en un concierto gratuito junto a la presidencia por la conservación de los páramos", mencionó Beele en un video difundido.

¿Dónde será el concierto y a qué hora?

El festival tendrá lugar en el Cuartel Dávalos. La entrada será gratuita, según la convocatoria oficial del Gobierno, que se enmarca en las festividades de la capital azuaya.

Según el anuncio oficial, el evento busca promover un mensaje de conservación ambiental, enfocado específicamente en los páramos, ecosistemas que son vitales para el suministro de agua en la región. El festival es una iniciativa del Ejecutivo en una ciudad que ha sido protagonista central del debate ambiental en el país.

La elección de Cuenca como sede de un festival "para conservar los páramos" es significativa. La capital azuaya ha sido escenario reciente de un fuerte rechazo social a proyectos que, según colectivos ciudadanos y autoridades locales, amenazan precisamente esos ecosistemas.

El pasado 16 de septiembre, más de 100.000 personas se movilizaron en una marcha histórica, según cifras de la Prefectura del Azuay, para rechazar el proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals.

Este concierto gratuito, enmarcado en la conservación, se produce en un contexto donde la ciudadanía ha exigido activamente al Gobierno central el respeto a las decisiones locales y la protección de sus ecosistemas.

