Pasaporte ecuador
Registro Civil atenderá pasaportes sin turno en 27 agencias del país.Archivo Expreso

Pasaportes sin turno en Ecuador: fechas, horarios y requisitos 2025

Durante cinco semanas el Registro Civil informó que atenderá la emisión de pasaportes sin cita previa en 27 agencias del país

El Registro Civil del Ecuador informó que del 27 de octubre al 28 de noviembre de 2025 se atenderá el servicio de pasaportes sin turno en 27 agencias a escala nacional.

La medida, dispuesta por el Gobierno, busca agilizar la entrega del documento de viaje ante la alta demanda ciudadana.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, y los usuarios deberán acudir solo con el comprobante de pago y la cédula vigente.

Requisitos para obtener el pasaporte sin turno

El Registro Civil detalló que, en caso de renovación, si el documento anterior está vigente, deberá presentarse. Si fue robado o extraviado, se deberá entregar el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si uno de ellos no puede asistir y reside en Ecuador, se requiere un poder notariado

Pasaporte en Ecuador: precios y agencias

El costo del pasaporte se mantiene: 90 dólares para adultos y menores, 45 dólares para personas de la tercera edad, y sin costo para quienes tengan una discapacidad igual o superior al 30%.

En las agencias de Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), el documento se entrega el mismo día por ser puntos de impresión directa. En las 24 agencias restantes, la entrega se realiza en un plazo de hasta ocho días laborables.

Hasta el 25 de octubre de 2025, el Registro Civil informó que ha emitido 487.385 pasaportes en todo el país.

