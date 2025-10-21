¿Cómo puedo obtener mi certificado de nacimiento en línea en Ecuador?

El Registro Civil del Ecuador permite obtener el certificado de nacimiento en línea a través de su Agencia Virtual

El certificado de nacimiento es uno de los documentos más solicitados en Ecuador. Se utiliza para trámites como la obtención de pasaporte, inscripción escolar, matrimonio civil, procesos judiciales, afiliación a la seguridad social o gestiones migratorias.

Hasta hace pocos años, este trámite debía realizarse de manera presencial en las agencias del Registro Civil. Sin embargo, desde la implementación de la Agencia Virtual, los ciudadanos pueden obtenerlo en línea, sin necesidad de filas ni desplazamientos.

De acuerdo con el Registro Civil del Ecuador, el servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y permite descargar el certificado en formato PDF con firma electrónica.

¿Cómo obtener el certificado de nacimiento en línea

El proceso para obtener el certificado de nacimiento en línea en 2025 es sencillo y se realiza en pocos pasos:

Ingresar a la Agencia Virtual del Registro Civil: www.registrocivil.gob.ec. Iniciar sesión con el número de cédula y la clave personal. Si el usuario no tiene clave, puede generarla en la misma plataforma con sus datos personales. Una vez dentro, seleccionar la opción “Certificados” y luego “Certificado de Nacimiento”. Hacer clic en “Agregar” y confirmar la solicitud. Realizar el pago en línea (tarjeta de crédito, débito o banca virtual). El costo actualizado en 2025 es de $5 por certificado. Tras la confirmación del pago, el sistema habilita la descarga del documento en formato PDF, con firma electrónica del Registro Civil

El archivo puede guardarse en el computador o dispositivo móvil, y también imprimirse en caso de ser requerido en físico.

Requisitos, costos y validez del documento

El Registro Civil establece que para obtener el certificado en línea se necesita:

Número de cédula de identidad.

Clave de acceso a la Agencia Virtual.

Un método de pago electrónico habilitado (tarjeta de crédito, débito o banca en línea).

El costo del trámite en 2025 es de $5, el mismo que en ventanilla presencial. En casos de gratuidad (personas con discapacidad del 30% o más, adultos mayores y beneficiarios de la Ley Orgánica de Discapacidades), el sistema valida automáticamente la exoneración.

El documento emitido en línea tiene la misma validez legal que el certificado físico entregado en ventanilla. Está firmado electrónicamente por el Registro Civil y puede ser verificado en línea por cualquier institución pública o privada que lo requiera.

Además, el sistema permite obtener certificados de nacimiento de terceros, siempre que se cuente con el número de cédula y se justifique el trámite (por ejemplo, padres que solicitan el documento de sus hijos).

