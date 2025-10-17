Tutorial 2025: Pagar y agendar turnos para Pasaporte o Cédula sin ir a la agencia

Se pueden realizar los trámites de turno para pasaporte o cédula a través del portal en línea

El Registro Civil tiene habilitado el sistema en línea para obtener el turno de emisión de pasaporte y cédula.

El Registro Civil del Ecuador permite a los ciudadanos pagar y agendar turnos a través del portal en línea para obtener pasaportes y cédulas sin necesidad de acercarse físicamente a una agencia. En lo que va del año se han emitido más de 440.000 pasaportes en el país, lo que refleja la presión sobre el sistema. Con la nueva plataforma, los usuarios pueden realizar el proceso desde cualquier dispositivo, utilizando la Agencia Virtual del Registro Civil o la banca corresponsal habilitada.

El objetivo, según la institución, es garantizar un servicio más ágil, transparente y accesible, especialmente para quienes residen en provincias alejadas de las capitales.

Paso a paso: cómo agendar turnos en línea

Estos son los pasos oficiales para completar el trámite:

Acceso a la Agencia Virtual: El ciudadano debe ingresar a la página oficial del Registro Civil (www.registrocivil.gob.ec) y crear una cuenta con su número de cédula y correo electrónico. Selección del trámite: Una vez dentro, se elige el servicio requerido: pasaporte ordinario, cédula de identidad o renovación. Pago en línea: El sistema permite cancelar el valor del documento mediante tarjeta de crédito, débito, banca virtual o corresponsales autorizados. Agendamiento de turno: Tras el pago, el usuario selecciona la agencia, fecha y hora disponibles para acudir únicamente a la toma de datos biométricos y entrega del documento. Confirmación: El sistema genera un comprobante digital que debe presentarse el día de la cita junto con la cédula vigente.

Cómo pagar el trámite

El Registro Civil mantiene varias opciones seguras y oficiales para cancelar el valor de pasaportes y cédulas, sin necesidad de acudir previamente a una agencia:

Agencia Virtual del Registro Civil: Ingresando a www.registrocivil.gob.ec, el usuario puede pagar en línea con tarjeta de crédito o débito.

Banca virtual: Los principales bancos del país permiten realizar el pago desde sus plataformas digitales, seleccionando la opción “Servicios del Estado – Registro Civil”.

Agencias del Registro Civil: Aunque el objetivo es evitar filas, también se mantiene la opción de pagar directamente en ventanilla con tarjeta o efectivo.

El costo de los documentos de identidad en Ecuador se mantiene establecido de la siguiente manera: el pasaporte ordinario tiene un valor de $90 tanto para adultos como para menores de edad, mientras que la cédula de identidad cuesta $16; en ambos casos, los adultos mayores y las personas con discapacidad acceden a descuentos especiales contemplados en la ley.

Recomendaciones para los usuarios

El Registro Civil emitió algunas recomendaciones para garantizar que el proceso sea exitoso:

Verificar que los datos personales en la Agencia Virtual coincidan con los registrados en la base del Registro Civil.

Realizar el pago únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes.

Descargar y guardar el comprobante digital de pago y turno.

Llegar a la agencia seleccionada con al menos 15 minutos de anticipación el día de la cita.

En caso de pérdida del comprobante, ingresar nuevamente al sistema para reimprimirlo.

