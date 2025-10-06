Sin turno y por 2 semanas: Registro Civil emitirá pasaportes del 13 al 24 de octubre

La ciudadanía podrá acudir sin cita a 27 agencias del Registro Civil para obtener su pasaporte en horario habitual

La jornada estará activa en 27 agencias habilitadas distribuidas en 23 provincias del país. Esto permitirá descongestionar la demanda y facilitar el acceso al documento en varias regiones.

El Registro Civil del Ecuador anunció que, por disposición del presidente Daniel Noboa, se emitirá pasaportes sin necesidad de turno entre el 13 y el 24 de octubre de 2025, en 27 agencias distribuidas en 23 provincias del país. La atención será en el horario habitual, de 08:00 a 17:00.

La decisión se tomó tras el éxito de la jornada “Tu Pasaporte Fácil y a Tiempo”, realizada en septiembre, donde más de 31 mil ciudadanos fueron atendidos en cinco días. El objetivo de esta medida es agilizar el servicio, combatir a los tramitadores ilegales y facilitar el acceso al documento de viaje para miles de ecuatorianos.

Para acceder al servicio, los usuarios deben presentar la cédula de identidad vigente, el comprobante de pago y, si es el caso, el pasaporte anterior. En caso de pérdida o robo, se debe adjuntar el formulario de documentos extraviados. Para pasaportes de menores de edad, se requiere la presencia de ambos padres o el respectivo poder notariado o consular.

Los costos del trámite son de $90 para adultos y menores, $45 para personas de la tercera edad, y gratuito para quienes tengan una discapacidad igual o mayor al 30%. En Quito, Guayaquil y Cuenca, el pasaporte se entrega el mismo día; en el resto de agencias, en un plazo de hasta ocho días laborables.

Requisitos para obtener el pasaporte

Cédula de identidad vigente

Comprobante de pago

Pasaporte anterior (si aplica)

Formulario de documentos extraviados (en caso de pérdida o robo)

Para menores: presencia de ambos padres o poder notariado/consular

Costos

Adultos y menores: $90

Tercera edad: $45

Personas con discapacidad (≥30%): sin costo

Entrega del pasaporte

Mismo día: Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas)

Hasta 8 días laborables: resto de agencias

Quienes ya tengan turno después del 24 de octubre, pueden adelantar su trámite dentro de este período.

