Educación a distancia en Ecuador: plazo de inscripciones se extiende en octubre

El programa de educación a distancia en Ecuador extiende inscripciones hasta el 31 de octubre de 2025

El programa de educación a distancia permite retomar estudios de forma flexible y gratuita en Ecuador.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MEDC) anunció que las inscripciones para el programa de educación a distancia virtual permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre de 2025. Esta modalidad está dirigida a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa, y busca garantizar el derecho a la educación mediante entornos flexibles, inclusivos y adaptados a las realidades de cada estudiante.

¿A quién está dirigido el programa?

El modelo educativo está destinado a personas que no hayan completado la educación general básica superior o el bachillerato por motivos económicos, familiares o sociales. También incluye a personas sordas con escolaridad inconclusa y a ecuatorianos residentes en el exterior, en países como Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría.

Fases del proceso educativo

El programa contempla un periodo de preparación del 6 al 19 de enero de 2026, seguida por una fase formativa del 20 de enero al 12 de junio del mismo año. Cada grado o curso tiene una duración de cinco meses, y las actividades se desarrollan principalmente de forma asincrónica, permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo de estudio según sus necesidades.

Los requisitos para aspirantes en Ecuador son:



Tener 18 años o más.

Presentar documento de identificación: cédula, pasaporte o carné de refugiado.

Expediente estudiantil o resolución del examen de ubicación.

Datos de contacto: número de teléfono y correo electrónico activo.

Planilla de luz eléctrica (opcional).

Requisitos para ecuatorianos en el exterior

Tener 18 años o más.

Documento de identificación.

Datos de contacto: número telefónico y correo electrónico activo.

📚 Impulsamos oportunidades para que retomes tus estudios con la modalidad de Educación a Distancia Virtual.



Una formación gratuita, inclusiva y de calidad, disponible en Ecuador y en el exterior. 🌍



📅 Matrículas abiertas del 01 al 31 de octubre de 2025.

La inscripción al programa se realiza de manera virtual a través del formulario habilitado en el portal oficial adistancia.educacion.gob.ec. En el caso de los ecuatorianos que residen en el extranjero, deberán rendir y aprobar un examen de ubicación, cuya convocatoria será anunciada oportunamente por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura en la misma plataforma.

Para las personas sordas que viven en Ecuador, el proceso varía según su situación académica. Quienes cuenten con expediente estudiantil pueden matricularse directamente en el distrito educativo más cercano, con el acompañamiento de docentes sordos e intérpretes de lengua de señas. En cambio, quienes no dispongan de dicho expediente deberán solicitar y aprobar un examen de ubicación antes de formalizar su ingreso.

Cabe destacar que tanto la inscripción como los materiales educativos son completamente gratuitos. Los textos de estudio están disponibles en formato digital dentro del aula virtual.

Para consultas adicionales, los interesados pueden visitar los sitios juntos.educacion.gob.ec, adistancia.educacion.gob.ec o escribir al correo electrónico: bachiller.virtual@educacion.gob.ec.

