Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Familias
El bono de Desarrollo Humano tiene un límite para los hijos que acoge.canva

Bono de Desarrollo Humano: ¿Cuál es el monto para familias con más de tres hijos?

El Gobierno amplió el número de beneficiarios la bono de Desarrollo Humano

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) sigue siendo en 2025 uno de los programas sociales más importantes del Ecuador, destinado a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha confirmado que el monto base se mantiene en $55 mensuales, pero con la aplicación del componente variable, las familias con hijos menores de edad pueden recibir valores adicionales que elevan el beneficio hasta un máximo de $150 mensuales.

RELACIONADAS

El monto base y los valores adicionales

El BDH se entrega a los hogares registrados en el Registro Social, que identifica a las familias en situación de pobreza. El monto fijo es de $55, pero el programa contempla un componente variable que reconoce la carga familiar y otorga valores adicionales por cada hijo menor de edad.

Niños menores de 5 años:

  • Primer hijo: $30
  • Segundo hijo: $27
  • Tercer hijo: $24,30
RELACIONADAS

Niños y adolescentes de 5 a 18 años:

  • Primer hijo: $10
  • Segundo hijo: $9
  • Tercer hijo: $8,10

De esta manera, una familia con tres hijos puede sumar al bono base hasta $95,40 adicionales, alcanzando un total cercano a $150 mensuales. El MIES ha precisado que este cálculo se realiza hasta un máximo de tres hijos en cada rango de edad.

¿Qué pasa con las familias de más de tres hijos?

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre con las familias que tienen más de tres hijos. Según la normativa vigente en 2025, el componente variable solo reconoce hasta tres menores en cada rango etario (menores de 5 años y de 5 a 18 años).

Esto significa que, aunque un hogar tenga cuatro, cinco o más hijos, el bono se calcula únicamente sobre los tres primeros en cada categoría. El objetivo, según el MIES, es mantener un esquema de apoyo sostenible y enfocado en garantizar la corresponsabilidad en salud y educación.

Emprendedores locales podrán acceder al bono de $1.000 entregado por el Gobierno.

Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Leer más

En la práctica, una familia con cinco hijos menores de edad recibirá el mismo monto que una con tres, siempre que cumpla con los requisitos de asistencia escolar y controles médicos. 

Ampliación de beneficiarios en 2025

El Gobierno anunció en septiembre de 2025 la incorporación de 55.000 nuevas familias al programa, como medida de compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. Con esta ampliación, el BDH llega a más de 900.000 hogares en todo el país, con una inversión anual superior a los $1.100 millones, según datos oficiales del MIES.

RELACIONADAS

El cronograma de pagos se organiza según el último dígito de la cédula del beneficiario, con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de cobro. El retiro se realiza en ventanillas autorizadas de BanEcuador y entidades financieras aliadas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Una "flota fantasma", el arma rusa para evadir las sanciones

  2. Detención de Xavier Jordán en Miami abre la posibilidad de su extradición a Ecuador

  3. Quito: Bomberos rescataron un perro que cayó en una quebrada en Tumbaco

  4. Quito controla precios de productos en los mercados Mayorista y Las Cuadras

  5. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos