Bono de Desarrollo Humano: ¿Cuál es el monto para familias con más de tres hijos?

El bono de Desarrollo Humano tiene un límite para los hijos que acoge.

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) sigue siendo en 2025 uno de los programas sociales más importantes del Ecuador, destinado a hogares en situación de pobreza y extrema pobreza. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha confirmado que el monto base se mantiene en $55 mensuales, pero con la aplicación del componente variable, las familias con hijos menores de edad pueden recibir valores adicionales que elevan el beneficio hasta un máximo de $150 mensuales.

El monto base y los valores adicionales

El BDH se entrega a los hogares registrados en el Registro Social, que identifica a las familias en situación de pobreza. El monto fijo es de $55, pero el programa contempla un componente variable que reconoce la carga familiar y otorga valores adicionales por cada hijo menor de edad.

Niños menores de 5 años:

Primer hijo: $30

Segundo hijo: $27

Tercer hijo: $24,30

Niños y adolescentes de 5 a 18 años:

Primer hijo: $10

Segundo hijo: $9

Tercer hijo: $8,10

De esta manera, una familia con tres hijos puede sumar al bono base hasta $95,40 adicionales, alcanzando un total cercano a $150 mensuales. El MIES ha precisado que este cálculo se realiza hasta un máximo de tres hijos en cada rango de edad.

¿Qué pasa con las familias de más de tres hijos?

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre con las familias que tienen más de tres hijos. Según la normativa vigente en 2025, el componente variable solo reconoce hasta tres menores en cada rango etario (menores de 5 años y de 5 a 18 años).

Esto significa que, aunque un hogar tenga cuatro, cinco o más hijos, el bono se calcula únicamente sobre los tres primeros en cada categoría. El objetivo, según el MIES, es mantener un esquema de apoyo sostenible y enfocado en garantizar la corresponsabilidad en salud y educación.

En la práctica, una familia con cinco hijos menores de edad recibirá el mismo monto que una con tres, siempre que cumpla con los requisitos de asistencia escolar y controles médicos.

Ampliación de beneficiarios en 2025

El Gobierno anunció en septiembre de 2025 la incorporación de 55.000 nuevas familias al programa, como medida de compensación tras la eliminación del subsidio al diésel. Con esta ampliación, el BDH llega a más de 900.000 hogares en todo el país, con una inversión anual superior a los $1.100 millones, según datos oficiales del MIES.

El cronograma de pagos se organiza según el último dígito de la cédula del beneficiario, con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de cobro. El retiro se realiza en ventanillas autorizadas de BanEcuador y entidades financieras aliadas.

