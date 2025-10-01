Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Si tienes un pequeño negocio, podrías recibir este bono. Revisa aquí si calificas y regístrate con el enlace oficial

Emprendedores locales podrán acceder al bono de $1.000 entregado por el Gobierno.

Mientras muchos emprendedores buscan formas de reactivar sus negocios, una oportunidad concreta sigue sobre la mesa: el Bono Incentivo Emprende 2025, un programa del Gobierno que entrega $ 1.000 directos a quienes tienen pequeños negocios o emprendimientos legalmente registrados.

Este bono está pensado para personas que enfrentan situaciones económicas difíciles, pero que siguen apostando por el trabajo independiente. Y lo mejor: el registro sigue abierto y el trámite es completamente en línea.

¿De qué se trata el Bono Incentivo Emprende?

Lanzado en marzo de 2025 bajo el decreto 576, este apoyo económico forma parte de una estrategia para reactivar actividades productivas vulnerables en todo el país. Según el Ministerio de la Producción, ya se han entregado bonos a más de 11.000 emprendedores, y la meta es llegar a 150.000 beneficiarios en esta nueva etapa.

¿Quiénes pueden aplicar al bono de $1.000?

El programa tiene reglas claras. Para acceder, debes cumplir con estos requisitos:

Tener un RIMPE activo, es decir, pertenecer al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares.

Ser mayor de 18 años.

No estar afiliado al IESS.

No recibir otros bonos o ayudas del Estado.

Justificar el uso del dinero con comprobantes de compra o inversión.

Pequeños negocios pueden utilizar el bono para comprar insumos y reiniciar sus actividades. CANVA

¿Para qué puedes usar el bono?

El dinero está destinado a mejorar tu negocio, no para uso personal. Aquí algunas de las opciones válidas:

Comprar materia prima o insumos.

Reparar herramientas o equipos básicos.

Hacer arreglos pequeños en el local o espacio de trabajo.

Cubrir gastos operativos para reiniciar actividades.

¿Cómo registrarse para recibir el Bono Incentivo Emprende?

Aquí viene lo más importante: el registro se hace en línea y es muy fácil.

Pasos para completar tu inscripción:

Entra a la página y coloca tu número de cédula. El sistema validará automáticamente tus datos. Llena el formulario con tu dirección, teléfono, correo y número de cuenta bancaria. Acepta los términos y condiciones. Si todo está correcto, verás el mensaje: “Registrado exitosamente”.

