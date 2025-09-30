Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

El Gobierno abrió la inscripción al bono para emprendedores en situación vulnerable. Mira si calificas y cómo postular

El proceso de inscripción al bono de $1.000 es 100% en línea y gratuito.

¿Tienes un emprendimiento en marcha y estás buscando apoyo económico? El Bono Incentivo Emprende podría ser la ayuda que necesitas. Este programa del Gobierno entrega $1.000 a pequeños negocios y emprendedores que cumplan ciertos requisitos, y lo mejor: el trámite es 100% en línea.

La medida, que arrancó en marzo de 2025 bajo el Decreto Ejecutivo 576, fue recientemente ampliada, con la meta de llegar a 150.000 beneficiarios en todo el país. Según datos oficiales, ya más de 11.000 emprendedores han recibido este incentivo económico.

¿Qué es el Bono Incentivo Emprende?

Es una transferencia directa de $1.000 destinada a fortalecer pequeños negocios, especialmente aquellos que operan en contextos de vulnerabilidad económica. El objetivo es que los beneficiarios puedan invertir en insumos, herramientas, infraestructura básica o gastos operativos para reactivar sus actividades productivas.

Emprendedores pueden acceder al bono de $1.000 si cumplen ciertos requisitos. CANVA

Requisitos para postular al Bono Incentivo Emprende

Si estás interesado en aplicar, toma nota de los criterios que debes cumplir:

Tener un RIMPE activo (Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares). Ser mayor de 18 años. No recibir otros bonos o ayudas del Estado. No estar afiliado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Justificar en qué se usará el dinero, con comprobantes de compra o inversión.

¿En qué puedes gastar los $1.000 del bono?

El bono está pensado para apoyar el crecimiento o reactivación de tu negocio. Por eso, los fondos deben destinarse a:

Comprar insumos o materia prima.

Reponer herramientas o equipos esenciales.

Realizar reparaciones básicas en el local o espacio de trabajo.

Cubrir gastos operativos necesarios para reiniciar actividades.

¿Cómo registrarse para recibir el bono?

El proceso de inscripción es digital y bastante sencillo. Solo necesitas acceso a internet y tus datos personales a la mano.

Sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del bono Incentivo Emprende. (Asegúrate de que sea un portal gubernamental auténtico.) Digita tu número de cédula para validar tus datos. Completa el formulario con tu dirección, número de teléfono, correo electrónico y cuenta bancaria. Acepta los términos y condiciones. Si todo está en orden, recibirás el mensaje: “Registrado exitosamente”.

¿Cuándo se recibe el pago?

Una vez aprobado, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el solicitante. No hay intermediarios ni procesos físicos.

